Đúng 19/8, sân bay quốc tế ở tỉnh rộng nhất Việt Nam chính thức hoạt động trở lại, dự kiến phục vụ 36-40 chuyến bay/ngày

Đây là tin vui cho tất cả những ai có kế hoạch đi du lịch Đà Lạt.

Sân bay Liên Khương mở cửa lại, thêm lựa chọn để đến Đà Lạt

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến chính thức khai thác trở lại từ ngày 19/8/2026. Sân bay được kỳ vọng khôi phục hàng loạt đường bay kết nối Lâm Đồng (tỉnh rộng nhất Việt Nam hiện tại với diện tích 24.200 km² diện tích tự nhiên) với các thành phố lớn. Sự trở lại của sân bay Liên Khương cũng đồng thời mở thêm lựa chọn di chuyển bằng đường hàng không cho du khách muốn khám phá Đà Lạt và các điểm đến trên cao nguyên.

Theo kế hoạch, sau khi hoạt động trở lại, sân bay Liên Khương dự kiến khai thác bình quân 36-40 chuyến bay đi và đến mỗi ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt hành khách/ngày. Trong 4 tháng cuối năm 2026, sản lượng hành khách qua sân bay được ước tính khoảng 816.000 lượt.

Nguồn data: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng

Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý đối với du lịch Lâm Đồng trong nửa cuối năm, khi việc khôi phục các chuyến bay giúp rút ngắn thời gian tiếp cận cao nguyên từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Sân bay Liên Khương được người Pháp xây dựng từ gần 100 năm trước (vào năm 1933). Nơi vừa là chứng nhân lịch sử, vừa là cửa ngõ giao thông huyết mạch đưa du khách đến với xứ sở sương mù Đà Lạt và nhiều điểm du lịch hấp dẫn ở Khu vực Tây Nguyên.

Với kiến trúc nhà ga mô phỏng những cánh hoa dã quỳ vươn mình đan xen vào nhau màu vàng ươm, sân bay Liên Khương vừa là một công trình vừa mang tính biểu tượng, vừa là điểm check-in cực "thơ" cho hội mê du lịch.

Kiến trúc sân bay mô phỏng những cánh hoa dã quỳ vươn mình trong nắng. ẢNH: ACV

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa từ ngày 4/3/2026 để sửa chữa đường cất hạ cánh cùng các hạng mục liên quan. Sau quá trình nâng cấp, sân bay dự kiến mở cửa trở lại vào ngày 19/8.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, đường bay dự kiến được khôi phục từ thời điểm này gồm các chặng kết nối Lâm Đồng với TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh, Cần Thơ và Hải Phòng. Một đường bay quốc tế từ Đà Lạt đến Kuala Lumpur cũng dự kiến được nối lại với tần suất 8 chuyến bay đi và đến mỗi tuần.

Ảnh: Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam

Sự trở lại của Liên Khương giúp hành trình đến Đà Lạt không còn phải phụ thuộc vào các tuyến đường bộ kéo dài nhiều giờ. Từ Hà Nội, TP.HCM hay các đô thị lớn ở miền Trung, du khách có thể lựa chọn chuyến bay thẳng đến sân bay nằm ở khu vực cửa ngõ phía Nam Đà Lạt, sau đó tiếp tục hành trình bằng ô tô, taxi hoặc xe đưa đón.

Một “cửa ngõ” rộng mở cho những chuyến đi cao nguyên

Việc sân bay Liên Khương mở cửa trở lại diễn ra vào thời điểm nhu cầu du lịch cuối năm thường tăng, đặc biệt với các chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Việc khôi phục hoạt động của sân bay không chỉ mang lại thuận lợi cho những người đến Đà Lạt mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa Lâm Đồng với các thị trường khách trong nước và quốc tế.

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Tỉnh Lâm Đồng cũng đang đề nghị các hãng hàng không tăng tần suất, mở thêm đường bay mới, trong khi ACV cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện nhà ga theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp” và xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển sân bay trong thời gian tới. Theo dự kiến, sau khi khai thác trở lại, sân bay có thể đạt 36-40 chuyến bay/ngày, phục vụ khoảng 6.800 lượt khách/ngày.

Sân bay Liên Khương mở cửa trở lại giúp du khách thuận tiện hơn khi du lịch tới Đà Lạt mộng mơ. Ảnh: Internet

Sân bay này không chỉ đưa du khách trở lại Đà Lạt nhanh hơn mà còn tạo thêm một điểm xuất phát thuận tiện để khám phá nhiều vùng đất khác của Lâm Đồng – từ những đô thị nghỉ dưỡng quen thuộc đến các cung đường cao nguyên còn ít người biết đến.