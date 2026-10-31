Đúng 0h ngày 24/12, sân bay Long Thành dự kiến đón những chuyến bay đầu tiên

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác từ 0h ngày 24/12. Giai đoạn đầu, Vietnam Airlines và Vietjet Air sẽ là hai hãng bay tại đây, khai thác cả đường bay nội địa lẫn quốc tế.

ACV vừa có văn bản gửi UBND TP Đồng Nai, thông báo thời gian dự kiến đưa sân bay Long Thành vào khai thác. Căn cứ kế hoạch tổ chức khai thác, thời điểm dự kiến là từ 0h ngày 24/12, tức chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa.

Để quá trình chuẩn bị diễn ra đồng bộ và an toàn, ACV đề nghị UBND TP Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, tạo điều kiện để sân bay vận hành đúng kế hoạch. Trước đó, ACV cũng đã ký phối hợp với phường Long Thành về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Các nội dung gồm điều tiết giao thông, an ninh, y tế, xử lý sự cố và kiểm soát thiết bị bay không người lái (UAV). Sân bay Long Thành là dự án hạ tầng hàng không lớn nhất cả nước, giai đoạn 1 có công suất thiết kế 25 triệu hành khách mỗi năm.

Giai đoạn đầu bay những đâu?

Theo ACV, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách được ưu tiên hoàn thiện trước. Nhà ga sẽ bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in, phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế với quy mô khoảng 20-30 chuyến bay mỗi ngày, trong giai đoạn từ tháng 12/2026 đến tháng 3/2027. Khoảng thời gian này cũng trùng mùa cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán. Hai hãng tham gia khai thác đầu tiên là Vietnam Airlines và Vietjet Air, tương đương 6-10% công suất thiết kế. Con số này ứng với tối đa 366 chuyến bay mỗi tuần, gồm 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế. Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế.

Vietjet Air dự kiến mở các đường bay nội địa nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.Hiện việc phân bổ chuyến bay đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác sân bay và các hãng hàng không phối hợp xây dựng. Căn cứ là tham số điều phối slot (khung giờ cất, hạ cánh) và kế hoạch khai thác giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, đồng thời phù hợp với quy định, hiệp định hàng không quốc tế và điều kiện thực tế.

Theo ACV, nhiều hãng hàng không quốc tế cũng đã bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ việc khai thác tại sân bay Long Thành. Sau giai đoạn đầu, các hệ thống và khu vực khai thác tiếp theo sẽ được mở rộng dần theo lộ trình. Với vận chuyển hàng hóa, một phần nhà ga hàng hóa số 1 (CTB1) dự kiến phục vụ hàng nội địa từ ngày 24/12. Từ tháng 1/2027, nhà ga bắt đầu phục vụ các chuyến bay quốc tế, trừ các tuyến đi châu Âu và Hoa Kỳ.

Đã đạt hơn 86% khối lượng xây dựng

Về tiến độ, dự án hiện đạt hơn 86% khối lượng xây dựng theo giá trị hợp đồng. Trong 16 gói thầu chính, 4 gói đã hoàn thành, 12 gói còn lại đang được tập trung thi công để kịp mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm 2026. Phần lớn các gói này có khả năng hoàn thành trong tháng 12/2026.Với những hạng mục quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp như giao thông nội cảng, hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1 và nhà để xe, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh việc hoàn thiện.

Song song, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất những điều kiện cần thiết để sân bay vận hành. Đó là nghiệm thu công trình, hoàn thiện hồ sơ môi trường, phê duyệt chương trình an ninh hàng không, cấp phép cho nhân viên và phương tiện trong khu bay, cùng thủ tục cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không.

Cho giai đoạn khai thác thương mại đầu tiên, các hạng mục hạ tầng trọng yếu đang được hoàn thiện đồng bộ. Từ đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống đèn tín hiệu, thiết bị dẫn đường, đến nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, hệ thống cung cấp nhiên liệu, công trình cứu nạn cứu hỏa, hệ thống an ninh hàng không và đài kiểm soát không lưu đều đang được gấp rút hoàn thiện.