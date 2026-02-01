Giao Thừa không chỉ là thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mà còn là một trong những khoảng thời gian được nhiều người tin rằng chứa dương khí mạnh nhất trong năm. Từ phong tục dọn nhà, thắp hương, đi chùa, cho tới việc mặc quần áo mới, lì xì… đều mang ý nghĩa xua đi điều xấu, đón vận mới. Trong đó, một tập tục ít người nhắc tới nhưng lại được nhiều gia đình truyền tai nhau chính là bỏ một vật nhỏ vào túi đúng lúc 0h đêm Giao Thừa, như một cách “ghi dấu” may mắn ngay từ giây phút đầu tiên của năm mới.

Vậy vì sao có tục này? Đặt gì vào túi? Và liệu có tác dụng gì thật sự? Hãy cùng tìm hiểu.

Tại sao đúng thời khắc Giao Thừa được xem là quan trọng?

Theo văn hóa dân gian Á Đông, thời điểm giao giữa năm cũ và năm mới được xem là lúc “mở cổng vận khí”. Người xưa tin rằng khi đồng hồ điểm 0h, trời đất giao hòa, ranh giới giữa cũ và mới được xóa bỏ, là lúc dễ thu hút năng lượng tốt nếu ta làm đúng một vài nghi thức. Vì vậy, từ cổ chí kim, nhiều phong tục được truyền lại cho mục đích khởi đầu năm mới bằng một tâm thế “đón điều tốt, trừ điều xấu”.

Dù không có chứng minh khoa học, nhưng yếu tố tập trung tâm ý và lập trình tâm lý là điều rất thực tế: nếu bạn bắt đầu năm mới bằng một hành động có ý nghĩa, tinh thần sẽ sảng khoái hơn và hành vi trong năm mới cũng có xu hướng tích cực hơn.

Đồ nên bỏ vào túi đúng 0h Giao Thừa

Phong tục này không phải là mê tín ở mức kỳ quặc, mà thực chất là một cách để tạo sự tập trung tinh thần, đặt mục tiêu cho bản thân trong năm mới. Dưới đây là những vật phẩm được đề xuất nhiều nhất:

1. Một đồng tiền may mắn (lì xì hoặc lưu niệm)

Cho dù giá trị vật chất không lớn, nhưng hình ảnh đồng tiền từng được ví von là biểu tượng sức mạnh của tài lộc và năng lượng “thu hút” trong phong thủy. Khoảnh khắc bạn bỏ đồng tiền vào túi ngay khi đồng hồ chuyển sang năm mới, tâm lý sẽ tự gắn liền với cảm giác an tâm và hi vọng về một năm đủ đầy hơn.

2. Mảnh giấy ghi mục tiêu năm mới

Không phải là lời chúc sáo rỗng, mà là bạn viết bằng tay một mục tiêu cụ thể mình muốn đạt trong năm. Việc đặt mục tiêu rõ ràng vào đúng giao thừa giúp bộ não ghi nhớ và dồn năng lượng hành động hướng tới điều đó trong suốt 12 tháng.

3. Một nhánh thảo mộc nhỏ (như lá bạc hà, lá húng quế)

Nhiều người chọn các loại thảo mộc nhỏ vì mùi hương và sự tươi mới của chúng. Trong văn hóa dân gian, mùi hương tự nhiên được xem là “dương khí”, giúp tinh thần thoải mái, minh mẫn. Khi bạn để chúng trong túi đúng 0h, đó là một cách nhắc bản thân giữ tinh thần thư thái trong năm mới.

Giải thích “hiệu ứng tâm lý” của tục này

Nhiều người nghe thấy câu chuyện này có thể nói “chỉ là truyền miệng thôi”, nhưng thực tế, tập tục này tác động mạnh tới tâm trí hơn là yếu tố siêu nhiên. Khi bạn chủ động thực hiện một hành động mang tính biểu tượng vào một thời khắc quan trọng, não bộ sẽ ghi nhận nó như một lời cam kết. Điều này rất giống với các mô hình tâm lý về “rút ra thói quen tốt” trong những thời điểm có ý nghĩa đặc biệt.

Vì vậy, việc bỏ một vật nhỏ vào túi đúng 0h không phải là “làm giàu tự nhiên”, mà là tạo tâm thế sẵn sàng cho năm mới, đặt mục tiêu rõ ràng và tự nhắc bản thân hướng tới điều đó.

Lưu ý khi thực hiện

Không nên coi đây là nghi lễ bắt buộc. Nếu chẳng may quên, vẫn có thể bắt đầu mục tiêu của mình vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày đầu năm.

Vật bỏ vào túi nên nhỏ, an toàn và không gây bất tiện khi di chuyển.

Quan trọng nhất vẫn là tinh thần và hành động của bạn trong suốt năm, chứ không phải vật trong túi.

Tục bỏ vật nhỏ vào túi đúng 0h đêm Giao Thừa là một trong những cách mà nhiều gia đình dùng để đánh dấu bắt đầu một chu kỳ mới với tâm thế chủ động, tích cực. Nếu bạn tin vào phong thủy, đó có thể là một cách “lấy vía” may mắn. Nếu bạn không tin vào điều huyền bí, đây vẫn là một cách để tạo động lực và đặt mục tiêu cho bản thân từ khoảnh khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ. Dù bằng cách nào, hành động này giúp chúng ta bắt đầu năm mới với một tinh thần rõ ràng hơn, trách nhiệm hơn và tràn đầy hi vọng hơn.