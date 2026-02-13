Pháp và Đức đã bày tỏ sự quan tâm đến một loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới đang được công ty hàng không vũ trụ ArianeGroup phát triển, thông tin này được hãng Reuters đăng tải.

Bộ Quốc phòng Pháp đang đàm phán với ArianeGroup về hệ thống này, theo nhà phát triển, vũ khí trên có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000km.

Công ty cũng xác nhận rằng họ đang liên hệ với chính phủ Đức và cung cấp thông tin về khả năng của tên lửa.

ArianeGroup đang tiến hành "các cuộc đàm phán sơ bộ với một số quốc gia" về việc loại vũ khí này phù hợp như thế nào trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, viện dẫn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga vào Ukraine, và việc sử dụng loại vũ khí tương tự ở Trung Đông.

Bộ quốc phòng Đức và Pháp hiện vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này, nhưng việc Nga ngày càng sử dụng nhiều vũ khí tên lửa đã khiến một số quốc gia châu Âu tìm cách trang bị cho mình khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương. Tháng trước, Moskva đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik lần thứ hai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng tuyên bố: “Chúng ta đang nằm trong tầm bắn của những tên lửa này”, đồng thời nhấn mạnh rằng châu Âu cần phát triển các loại vũ khí tương tự để răn đe Nga và đảm bảo an ninh cho lục địa.

Ngân sách quốc phòng Pháp hiện đã phân bổ tới 1 tỷ EURO cho chương trình chế tạo tên lửa phóng từ mặt đất.

Vũ khí sánh ngang tên lửa Oreshnik sẽ được Pháp và Đức chế tạo?

Tuy nhiên theo bà Zuzanna Gwader - một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, châu Âu vẫn còn rất xa mới có thể chế tạo được những loại vũ khí như vậy.

Bà lưu ý rằng nhiều sáng kiến của châu Âu về khả năng tấn công tầm xa, có thể bao gồm cả việc sử dụng tên lửa hành trình, hiện chủ yếu vẫn đang ở giai đoạn thiết kế ý tưởng.

Pháp là quốc gia thành viên NATO duy nhất ở châu Âu có chương trình phát triển tên lửa đạn đạo riêng - đó là loại M51 phóng từ tàu ngầm, do ArianeGroup - nhà sản xuất phương tiện phóng vào không gian lớn nhất châu Âu chế tạo.

Công ty này thuộc sở hữu chung của Airbus và Safran. Doanh nghiệp cho biết họ có thể sử dụng chuyên môn của mình để chế tạo một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất trong vòng vài năm tới.