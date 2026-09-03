Đức trừng phạt Nga về vụ tấn công máy bay An-124 của Ukraine tại Leipzig

Đức cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV nhằm vào chiếc An-124 của Ukraine xảy ra hồi tháng trước tại sân bay Leipzig.

Đài Deutsche Welle đưa tin này, dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Đức - ông Alexander Dobrindt cho biết vụ tấn công vào chiếc An-124 đỗ tại sân bay Leipzig phù hợp với “cách thức quen thuộc của các hoạt động hỗn hợp do Nga tiến hành ở châu Âu”, và cảnh báo Đức có thể sẽ lại trở thành mục tiêu.

“Các phương tiện được sử dụng, chẳng hạn như thiết kế UAV, các bộ phận cấu thành, chất nổ và hệ thống kích nổ... đều đã được biết đến từ các chiến dịch hỗn hợp khác của Nga và cuộc chiến của nước này chống lại Ukraine”, Ngoại trưởng Johann Wadeful nói thêm.

Các chuyên gia an ninh trước đây cho rằng Nga có thể đứng sau vụ tấn công, nhưng Nga vẫn luôn phủ nhận mọi sự liên quan.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadeful, người phát biểu cùng với Bộ trưởng Nội vụ Dobrindt tại một cuộc họp báo ở Berlin cho biết ông sẽ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga tại Bonn.

Ngoài ra, sau vụ tấn công nói trên, Đức sẽ trừng phạt bằng cách chấm dứt thỏa thuận liên quan đến "Ngôi nhà Nga" ở Berlin - nơi mà theo nhiều nhà quan sát, đã được sử dụng cho các hoạt động gián điệp và phát tán tuyên truyền của Nga.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nói rõ Liên minh "hoàn toàn đoàn kết với Đức" bởi "Bằng chứng đã rõ ràng và tôi hoan nghênh các biện pháp mà Đức đã công bố để đáp trả," ông Rutte viết trên trang X cá nhân.

Một điều tra viên cảnh sát Đức đang tiến hành điều tra gần máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan.

Cần nhắc lại vào ngày 4/8, một UAV trang bị chất nổ đã được tìm thấy gần máy bay vận tải An-124 Ruslan của hãng Antonov Ukraine. Nó đã đâm vào cánh chiếc phi cơ nhưng không phát nổ. Sân bay Leipzig phải tạm thời đóng cửa do công tác rà phá bom mìn.

Theo các nhà báo, một lô hàng đạn dược và vũ khí quân sự đã đến Đức từ Pháp và đang được chuẩn bị để vận chuyển tiếp, tuy nhiên đích đến cuối cùng chưa được thông báo.

Cơ quan tình báo Mỹ sau đó cũng xác định sự tham gia của tình báo quân sự Nga trong một vụ phá hoại bằng UAV gần chiếc vận tải cơ An-124 Ruslan tại sân bay Leipzig hồi đầu tháng 8.

Theo nguồn tin, chất nổ và thiết kế của máy bay không người lái này là điển hình cho các phương tiện mà Cơ quan Tình báo Nga thường sử dụng.

Trong một tuyên bố ngày 24/8, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cáo buộc các chính trị gia Đức và truyền thông châu Âu đã “ngay lập tức” đưa ra “kết luận dứt khoát” và đổ lỗi cho Nga về vụ việc, “mà không hề chờ đợi kết quả điều tra sơ bộ”.

Ngày 25/8, Cảnh sát Đức đã phát hiện chiếc máy bay không người lái thứ ba và bằng chứng mới trong vụ tấn công phá hoại bất thành tại sân bay Leipzig.

Đặc biệt theo ghi nhận, rõ ràng có thể có nhiều UAV tham gia vào chiến dịch phối hợp này hơn so với suy đoán trước đó. Ngày 10/8, báo Die Zeit xác nhận vụ phá hoại bất thành dựa trên phân tích video.

Trong quá trình tấn công, vì lý do chưa rõ, máy bay không người lái đã đâm vào cánh của máy bay vận tải An-124 Ruslan, nhưng rất may không phát nổ.

Một nguồn tin tình báo Mỹ quen thuộc với cuộc điều tra nói với hãng tin ABC News rằng thiết bị trên không phát nổ vì cơ chế kích hoạt đã bị vô hiệu hóa, chính vì vậy chiếc An-124 nói trên mới thoát nạn.