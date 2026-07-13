Đức phát triển vũ khí laser hải quân, dự kiến đưa vào trực chiến

Đức phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao cho hải quân, đánh dấu bước chuyển từ thử nghiệm sang chế tạo khí tài sẵn sàng chiến đấu.

Đức tiếp tục tiến thêm một bước trong quá trình đưa vũ khí năng lượng định hướng vào trang bị cho hải quân.

Ngày 9/7, Cơ quan Trang bị, Công nghệ thông tin và Hỗ trợ kỹ thuật của Bundeswehr (BAAINBw) đã ký hợp đồng với Nhóm phát triển trình diễn laser năng lượng cao hải quân (ARGE HEL) để phát triển hệ thống vũ khí laser năng lượng cao.

ARGE HEL là liên danh giữa MBDA Deutschland và Rheinmetall Waffe Munition. 2 doanh nghiệp này cũng đang thành lập một liên doanh chuyên trách để quản lý toàn bộ chương trình.

Theo Rheinmetall, hệ thống vũ khí laser mới dự kiến được đưa vào biên chế từ năm 2029, đánh dấu bước chuyển từ nhiều năm thử nghiệm công nghệ sang phát triển một hệ thống tác chiến hoàn chỉnh.

Ông Roman Koehne, Giám đốc Bộ phận Vũ khí và Đạn dược của Rheinmetall, cho biết dự án thể hiện trình độ công nghệ đạt được khi Rheinmetall và MBDA kết hợp các năng lực bổ trợ để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh.

Theo ông, hệ thống laser sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ binh sĩ trên các tàu hải quân, đặc biệt trước mối đe dọa từ UAV. Phần lớn hoạt động sản xuất hàng loạt sẽ được thực hiện tại Đức, qua đó tạo thêm cơ hội đào tạo và việc làm.

Chương trình phát triển được xây dựng dựa trên nguyên mẫu laser năng lượng cao (HEL), vốn đã hoàn thành chiến dịch thử nghiệm kéo dài một năm trên một tàu hộ vệ của Hải quân Đức.

Trong các cuộc thử nghiệm, hệ thống được cho là đã chứng minh hiệu quả trước nhiều loại mục tiêu trên không, trên biển và trên bộ trong điều kiện tác chiến thực tế.

Kết quả thử nghiệm đã xác nhận khả năng bám bắt mục tiêu, khai hỏa và tích hợp hệ thống, tạo cơ sở để giới chức quốc phòng Đức triển khai giai đoạn phát triển tiếp theo.

Ông Thomas Gottschild, Giám đốc điều hành MBDA Deutschland và Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Phát triển tương lai của MBDA, nhận định đây là một dự án công nghệ tiêu biểu với trình độ kỹ thuật rất cao.

Theo ông, hệ thống được thiết kế đáp ứng các yêu cầu riêng của Bundeswehr, đồng thời tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của Hải quân Đức trước các mục tiêu trên không, trên biển và trên bộ. Phiên bản laser đặt trong container cũng được đánh giá có chi phí vận hành hiệu quả để bảo vệ cảng biển và nhiều nhiệm vụ khác.

Vũ khí laser ngày càng được xem là một thành phần quan trọng của hệ thống phòng không hải quân trong tương lai nhờ khả năng đánh chặn UAV, tên lửa và các mối đe dọa mới nổi với tốc độ ánh sáng.

Khác với các tên lửa đánh chặn truyền thống, vũ khí laser có thể khai hỏa liên tục nếu còn đủ nguồn điện, đồng thời giúp giảm đáng kể chi phí cho mỗi lần đánh chặn.

Trong bối cảnh các hải quân hiện đại phải đối mặt với nguy cơ từ UAV và các cuộc tấn công theo bầy đàn ngày càng gia tăng, vũ khí năng lượng định hướng được xem là giải pháp bổ sung hiệu quả cho các hệ thống phòng thủ bằng tên lửa và pháo hiện nay.

Rheinmetall cho biết phần lớn hoạt động sản xuất hàng loạt sẽ diễn ra tại Đức, góp phần củng cố nền công nghiệp quốc phòng trong nước và bảo đảm quyền tự chủ về công nghệ trong lĩnh vực chiến lược này.

Chương trình kết hợp kinh nghiệm của MBDA trong lĩnh vực vũ khí dẫn đường với thế mạnh của Rheinmetall về cảm biến, hệ thống điều khiển hỏa lực và công nghệ laser năng lượng cao.

2 doanh nghiệp kỳ vọng dự án sẽ đưa Đức trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển và triển khai vũ khí laser hải quân.