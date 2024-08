Đức liên tục săn lùng một loại nông sản của Việt Nam: Nước ta xuất khẩu bằng cả thế giới cộng lại, thu hơn 700 triệu USD kể từ đầu năm

Ảnh minh họa

Việt Nam sở hữu một mặt hàng đang chiếm đến 60% sản lượng xuất khẩu của thế giới là hồ tiêu. Cụ thể, nước ta đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu trong hơn 20 năm qua, chiếm 40% sản lượng thu hoạch và 60% thị phần xuất khẩu toàn cầu. Hạt tiêu và gia vị của Việt Nam hiện đã xuất khẩu đi hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm lĩnh nhiều thị trường quan trọng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 7 đạt 21.803 tấn với trị giá hơn 129 triệu USD, giảm 22,4% về lượng và giảm 8,6% về trị giá so với tháng trước.

Tính đến hết 7 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu hạt tiêu của nước ta đạt hơn 163 nghìn tấn với trị giá hơn 760 triệu USD, giảm 2,7% về lượng nhưng tăng mạnh 40,7% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, Mỹ tiếp tục là nhà nhập khẩu lớn nhất của nước ta với 43.168 tấn, kim ngạch đạt hơn 205 triệu USD, tăng 48% về lượng và 75% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá cũng ghi nhận mức tăng gần 20% với bình quân 4.755 USD/tấn.

Đáng chú ý, Đức đang mạnh tay săn lùng mặt hàng này từ Việt Nam với mức tăng mạnh nhất trong số các thị trường chủ đạo. Trong 7 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu sang Đức 11.028 tấn hạt tiêu, trị giá hơn 57 triệu USD, tăng 100% về lượng và tăng 152% về trị giá so với năm trước. Giá bình quân đạt 5.280 USD/tấn, tăng 26%.

Tiểu Vương quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) đã vươn lên trở thành khách hàng lớn thứ 3 của Việt Nam với 10.922 tấn hạt tiêu, kim ngạch đạt hơn 55 triệu USD, tăng 40% về lượng và tăng mạnh 113% về trị giá so với 7T/2023. Giá bình quân đạt 5.085 USD/tấn, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường hồ tiêu toàn cầu được định giá 5,43 tỷ USD/năm, dự báo tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn 2024-2032. Bên cạnh diện tích trồng được trong nước, nước ta đang tăng cường nhập khẩu mặt hàng này từ nhiều thị trường nhằm củng cố ngôi vị dẫn đầu thế giới về xuất khẩu.

Theo đánh giá của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), hiện tượng thời tiết khô hạn kéo dài đã khiến sản lượng hồ tiêu của nước ta giảm 10% trong năm nay, xuống còn khoảng 170.000 tấn. Nguồn cung sụt giảm từ nước ta đã có tác động lớn tới giá trên toàn cầu. Trong quý II/2024, giá hồ tiêu đen trong nước đã tăng 93% so với thời điểm đầu năm và tăng 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Việc tăng giá hồ tiêu sẽ tiếp tục diễn ra do nhu cầu tăng, trong khi nguồn cung lại hạn chế.

Dự báo nhu cầu hạt tiêu thế giới ngày càng tăng và khu vực EU vẫn là thị trường tiêu thụ lớn đối với hạt tiêu Việt Nam. Ngoài ra, năng lực chế biến hạt tiêu của các doanh nghiệp Việt Nam rất lớn, có thể đạt 140.000 tấn/năm là cơ hội giúp ngành hạt tiêu Việt Nam phát triển trong thời gian tới.

Hiện người tiêu dùng trên thế giới sẵn sàng trả giá cao cho hạt tiêu chất lượng cao. Trong đó, các thị trường Mỹ, EU, Trung Đông... gia tăng nhu cầu nhập các sản phẩm đáp ứng tính bền vững về các khía cạnh xã hội, môi trường và kinh tế trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia cũng cho rằng, do thiếu hụt nguồn cung so với nhu cầu trên toàn cầu, đồng thời chi phí vận chuyển hàng hóa tăng nhanh và việc bị tắc nghẽn cảng tại châu Á nên tác động tới giá tại những thị trường nhập khẩu và khiến giá sẽ tăng trong trung và dài hạn.