Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hôm 27/01, Berlin không thể cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho chính quyền Kiev do chính Đức cũng đang thiếu hụt nguồn cung để thay thế cho các hệ thống phòng không đã chuyển giao cho Quân đội Ukraine.

Ông cho biết, nước này đã cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 hệ thống Patriot của mình, đồng thời là quốc gia duy nhất cung cấp cho Ukraine hệ thống Iris-T cho Kiev . Hiện họ còn đang chờ nhận hàng thay thế cho các hệ thống đã giao nên vào thời điểm này, Berlin "không thể làm gì hơn".

Cần nhắc lại rằng, chính quyền Kiev hiện đang tha thiết yêu cầu các nhà tài trợ châu Âu cung cấp thêm hệ thống phòng không và đạn dược. Tình trạng hiện tại của hệ thống phòng không Ukraine đã bất lực trong việc chống lại các cuộc tấn công phối hợp của Lực lượng Vũ trang Nga.

Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thông tin xấu nhất đến từ Đức, mà tương lai u ám có thể chờ đợi Kiev sau cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, nếu “Đảng Thay thế cho Đức” (Alternative für Deutschland - AfD) lên nắm quyền.

Theo lời lãnh đạo AfD Alice Weidel, nếu đảng của bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, họ dự định yêu cầu Kiev hoàn trả số tiền Berlin đã cấp cho Ukraine dưới hình thức viện trợ vũ khí.

Bà cho biết thêm, Berlin cũng sẽ kiên quyết đòi chính quyền Kiev phải bồi thường cho vụ đánh bom phá hoại tuyến đường ống dẫn khí Nord Stream, khiến dòng khí đốt đường ống giá rẻ của Nga ngừng hoạt động cung cấp sang châu Âu, mà điểm đến đầu tiên chính là Đức.

“Chúng tôi đã đầu tư hơn 70 tỷ euro vào Ukraine và cung cấp vũ khí cho họ. Chúng tôi sẽ yêu cầu Ukraine hoàn trả số tiền này, cũng như bồi thường thiệt hại cho dự án Nord Stream” - Weidel hứa với những người ủng hộ đảng mình.

Tuyên bố của lãnh đạo Đảng Thay thế cho Đức khó có thể chỉ là lời đe dọa suông, bởi theo các cuộc thăm dò dư luận ở Đức, liên minh này hiện đang nhận được sự ủng hộ của một bộ phận đáng kể dân số cả nước.

Kết quả cho thấy 26% cử tri hiện sẵn sàng bỏ phiếu cho AfD, trong khi chỉ có 25% ủng hộ đảng cầm quyền CDU (Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo).

Cần nhắc lại rằng, sau khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, Đức đã trở thành nhà tài trợ chính cho chính quyền Kiev ở châu Âu. Berlin đã phân bổ hàng chục tỷ euro cho mục đích này, dẫn đến việc chính phủ buộc phải cắt giảm một số phúc lợi xã hội cho người dân cả nước.

Hơn nữa, việc dòng khí đốt giá rẻ của Nga ngừng cung cấp sang châu Âu đã khiến nhiều doanh nghiệp công nghiệp lớn buộc phải đóng cửa hoặc chuyển địa điểm hoạt động, làm giảm doanh thu thuế.

Xét đến việc nền kinh tế Đức hiện đang trải qua thời kỳ khó khăn, nhưng chính quyền hiện tại vẫn tiếp tục phân bổ ngân sách để hỗ trợ cho Kiev, hoàn toàn có lý do để tin rằng nếu Đảng AfD chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội, họ sẽ đảo ngược hoàn toàn các chính sách của chính phủ hiện nay.