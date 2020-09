Đức "đổ bộ" Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Trung Quốc vào tầm ngắm của liệt cường Châu Âu?

Đức công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ông Vương Nghị thăm Châu Âu để hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các nước Châu Âu do tranh cãi về nguồn gốc đại dịch Covid-19, việc ban hành luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và những cáo buộc liên quan đến Tân Cương.

Nhưng chỉ một ngày sau khi ngoại trưởng Trung Quốc rời đi, Đức thông báo về chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đề xuất đánh giá lại cách tiếp cận của nước này đối với Trung Quốc. Mối quan hệ song phương Đức -Trung Quốc từ lâu nay tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh tế và thương mại, nhưng giờ đây dự kiến ​​bao gồm cả các lợi ích địa chính trị.



Mỹ là nước đầu tiên công bố chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương vào năm 2017, thúc đẩy khái niệm khu vực “tự do và cởi mở” để đối phó với sự gia tăng các hoạt động quân sự và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại khu vực.

Pháp trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên triển khai chiến lược này vào tháng 5/2019, nhằm trở thành “một cường quốc giữ vai trò hòa giải ổn định” trong khu vực. Pháp tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên cấp ngoại trưởng với Ấn Độ và Australia vào ngày 9/9, trong đó thảo luận các chủ đề bao gồm các khoản cứu trợ giảm bớt tác động của dịch bệnh và an ninh hàng hải.

Giờ đây, Đức - đối tác kinh tế lớn nhất của Trung Quốc ở Châu Âu - đã trở thành nước thứ hai ở lục địa già quan tâm lợi ích khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với các định hướng trong văn bản “Đức-Âu-Á: Cùng nhau định hình thế kỷ 21”.

Việc công bố tài liệu này diễn ra ở thời điểm chỉ còn cách hai tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và các nhà quan sát cho rằng động thái dường như là một nỗ lực nhằm cải thiện mối quan hệ song phương với Washington, vốn đang căng thẳng bởi những khác biệt về thương mại, quốc phòng và thỏa thuận hạt nhân Iran.

Khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Đức

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Đức khác với cách tiếp cận của Mỹ về trọng tâm và phạm vi. Các nhà phân tích cho biết chiến lược này không được lập nên để “chống Trung Quốc” nhưng có thể được sử dụng để áp dụng lập trường cứng rắn hơn đối với nước này.

Các định hướng nêu bật sự cần thiết tăng cường hợp tác an ninh giữa các nước và đa dạng hóa quan hệ đối tác kinh tế với các quốc gia trong khu vực để “tránh phụ thuộc đơn phương”.

Tài liệu của Đức mô tả Trung Quốc là một cường quốc trong khu vực và một cường quốc mới nổi trên thế giới, cũng như chỉ ra sự cần thiết phải đánh giá lại các quy tắc của trật tự quốc tế tại một số vấn đề nhất định. Nó cũng cho biết Đức cũng sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh mạng nhiều hơn với Singapore, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, và lĩnh vực chuyển đổi kỹ thuật số như mạng không dây 5G với "các quốc gia đối tác".

"Không một quốc gia nào - như trong thời Chiến tranh Lạnh - buộc phải lựa chọn giữa hai bên hoặc rơi vào tình trạng phụ thuộc đơn phương," trích nội dung định hướng.

Những tín hiệu sớm

Có những dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã nhận thấy sự thay đổi chính sách của Đức từ tháng trước.

Đại sứ Trung Quốc tại Berlin, ông Wu Ken, nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Trung Quốc vào cuối tháng 8 rằng quan hệ Trung-Đức đã phát triển vượt mức quan hệ song phương để tạo ra tầm ảnh hưởng chiến lược.

Ông Wu cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Đức và cả hai bên nên nối lại đối thoại ở tất cả các cấp để tăng cường sự tin cậy chính trị lẫn nhau.

Cui Hongjian, giám đốc nghiên cứu Châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc, đồng ý rằng Đức đang chú ý đến nhiều lĩnh vực hơn chứ không chỉ tập trung vào lợi ích thương mại như trước nữa.

Về kinh tế và thương mại, Đức đã có xu hướng tránh để tất cả trứng vào một giỏ. Điều mới là sau một thời gian do dự và quan sát, nước này đã bắt đầu theo đuổi chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Điều này phụ thuộc vào những cân nhắc về yếu tố chính trị và an ninh. Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Mỹ và tranh chấp biên giới Trung-Ấn, Đức cuối cùng đã triển khai chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương để cất lên tiếng nói về các điểm nóng an ninh trong khu vực.

Cui Hongjian, giám đốc nghiên cứu châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc