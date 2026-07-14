Đức chi 90 triệu euro mua 50.000 UAV tấn công viện trợ Ukraine

Reuters cho biết Đức sẽ tài trợ mua 50.000 UAV tấn công cho Ukraine, trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng và khu dân cư bên trong lãnh thổ Nga, trong bối cảnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn trên tiền tuyến. Ukraine trung bình sử dụng hàng trăm UAV mỗi ngày để tấn công Nga.

Reuters cho biết đã xuất hiện nhiều vụ UAV góc nhìn thứ nhất (FPV), trong đó có các mẫu tích hợp AI, tấn công xe buýt chở khách và phương tiện dân sự.

Theo giới chức địa phương Nga, các cuộc tấn công bằng UAV đã khiến ít nhất 11 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại nhiều khu vực của nước này.

Đáp lại, Nga đã tiến hành các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân sự tại Ukraine.

Reuters cho biết đơn đặt hàng của Chính phủ Đức bao gồm các UAV FPV Shrike có chi phí thấp.

Các UAV 4 cánh quạt này do hãng SkyFall của Ukraine sản xuất và sử dụng phần mềm của công ty Auterion (Mỹ). Theo Reuters, chúng được thiết kế để tự động bám bắt và tấn công các mục tiêu đang di chuyển ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Giám đốc điều hành Auterion Lorenz Meier cho biết hợp đồng cung cấp UAV Shrike có trị giá khoảng 90 triệu euro (103 triệu USD) và được tài trợ bởi "một quốc gia châu Âu".

Ông Meier cho biết một phần UAV đã được bàn giao cho Ukraine, số còn lại dự kiến sẽ được chuyển giao trước cuối năm 2026.

Theo ông, trong năm nay Auterion đang cung cấp phần mềm cho ít nhất 100.000 UAV của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Các UAV này được nhiều chính phủ phương Tây tài trợ và sẽ chuyển giao cho Ukraine.

Con số này bao gồm hợp đồng trị giá 50 triệu USD của Lầu Năm Góc để cung cấp 33.000 UAV, vốn đã được bàn giao cho Ukraine, ông Meier nói thêm.

Khi được Reuters liên hệ, SkyFall xác nhận Đức tham gia thỏa thuận này nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức và Bộ Quốc phòng Ukraine đều không đưa ra bình luận.

Theo số liệu của Chính phủ Đức, kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine leo thang tháng 2/2022, Đức là nước hỗ trợ Ukraine nhiều nhất trong Liên minh châu Âu (EU), với tổng giá trị viện trợ quân sự lên tới khoảng 55,5 tỷ euro (63,4 tỷ USD).

Tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố "đã đến lúc Đức chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược mà nước này đang tiến hành chống Nga thông qua chính quyền Ukraine".