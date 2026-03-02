Theo CNN, Dubai gần như “không thể nhận ra” vào sáng ngày 1/3, khi các cuộc tấn công của Iran làm rung chuyển thành phố vốn nổi tiếng an toàn và nhộn nhịp bậc nhất Trung Đông.

Vào một cuối tuần mùa đông, thời điểm cao điểm du lịch, các bãi biển, trung tâm thương mại và những bữa brunch (bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa, từ 10 - 14 giờ) sang trọng tại khách sạn thường chật kín người. Thế nhưng lần này, cao tốc gần như trống rỗng, bầu trời không còn cảnh máy bay liên tục cất và hạ cánh. Khu Dubai Marina vốn tấp nập du thuyền và tiệc tùng trên biển cũng trở nên tĩnh lặng bất thường.

Đường phố Dubai vắng vẻ khác thường (Ảnh: CNN)

Quang cảnh bãi biển tại Dubai ngày 1/3 (Ảnh: CNN

Người đi qua đường (Ảnh: AFP)

Mọi người đi xe scooter trên một con đường ngày 1/3 (Ảnh: REUTERS/Amr Alfiky)

Một người đứng tại một quảng trường gần Burj Khalifa ngày 1/3 (Ảnh: REUTERS/Amr Alfiky)

Góc nhìn về Burj Khalifa, sau một cuộc tấn công của Iran ngày 1/3 (Ảnh: REUTERS/Amr Alfiky)

Đường phố vắng vẻ ở Dubai ngày 1/3. Ảnh: Reuters

Với nhiều cư dân, cảm giác này gợi nhớ lại thời kỳ phong tỏa vì Covid-19 cách đây 6 năm, khi một trong những trung tâm trung chuyển hàng không bận rộn nhất thế giới bỗng rơi vào im lặng. Các trường học tại thành phố một lần nữa chuyển sang hình thức học trực tuyến, nhiều gia đình hạn chế ra ngoài.

"Chúng tôi cảm giác như quay lại thời Covid. Trời nắng, yên tĩnh, nghe rõ tiếng chim hót và không có tiếng xe cộ hay máy bay" Paul Devitt, quay phim của CNN tại Abu Dhabi, chia sẻ.

Một số cư dân tranh thủ ra siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm. Các ứng dụng giao hàng thực phẩm ghi nhận tình trạng chậm trễ do nhu cầu tăng vọt. Ở những khu dân cư vốn đông đúc tới tận tối muộn, đường phố nay vắng bóng người.

Khi không phận UAE đóng cửa, một số người lái xe đến những khu vực yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới Oman, ít nhất một khách sạn đã phải biến phòng hội nghị thành nơi trú tạm cho du khách đã trả phòng nhưng chưa thể bay về nước. Một số gia đình mới đến cho biết họ đang tìm cách rời khỏi những khu vực của Dubai từng hứng chịu tấn công.

Dubai vốn tự hào về sự an toàn và ổn định nhưng lại không có hầm trú bom công cộng. Nhiều cư dân đã phải qua đêm trong các bãi đỗ xe ngầm. Không ít bậc cha mẹ tìm cách trấn an con nhỏ trước những tiếng nổ vang trên đầu. Một số người nói với con rằng đó chỉ là pháo hoa Ramadan hoặc tiếng đại bác báo hiệu giờ iftar - nghi thức quen thuộc trong tháng lễ của người Hồi giáo.

Nguồn: CNN