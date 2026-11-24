Thay vì chỉ dựa vào chip và phần mềm, robot AI Iris được thử nghiệm kết hợp tế bào thần kinh người để xử lý tín hiệu và điều chỉnh phản hồi.

Trong nỗ lực tìm kiếm phương pháp xử lý thông tin mới cho robot, OpenMind vừa giới thiệu Iris - robot hình người có khả năng kết nối với các cụm tế bào thần kinh người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Thử nghiệm do Jan Liphardt, nhà sáng lập OpenMind và nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Mỹ), dẫn dắt.

Thay vì đặt tế bào thần kinh bên trong robot, nhóm nghiên cứu kết nối Iris với các hệ thống nuôi cấy tế bào tại Australia và Thụy Sĩ. Những tế bào này được nuôi trên các thiết bị tích hợp điện cực siêu nhỏ, cho phép kích thích tế bào bằng tín hiệu điện và ghi nhận phản ứng của chúng.

Quy trình bắt đầu khi camera của Iris ghi nhận hình ảnh môi trường xung quanh. Dữ liệu được truyền đến các hệ thống tế bào thần kinh tại phòng thí nghiệm. Tại đây, các điện cực kích thích tế bào và ghi lại hoạt động điện phát sinh. Máy tính sau đó giải mã những tín hiệu này thành dữ liệu và gửi ngược về robot, góp phần hỗ trợ xử lý thông tin và điều chỉnh phản hồi.

Robot hình người có khả năng kết nối với các cụm tế bào thần kinh người được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. (Ảnh: OpenMind)

Nhóm nghiên cứu hiện thử nghiệm hai mô hình nuôi cấy khác nhau. Tại Australia, tế bào thần kinh được phát triển thành lớp hai chiều trên hệ thống điện cực. Trong khi đó, mô hình tại Thụy Sĩ sử dụng các cụm tế bào có cấu trúc hình cầu ba chiều.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình tại Australia đạt độ chính xác lên tới 94%, với thời gian phản hồi khoảng 150-240 mili giây. Mô hình tại Thụy Sĩ đạt độ chính xác 91%, nhưng thời gian phản hồi đôi khi kéo dài đến 2 giây.

Thông qua hệ thống này, hoạt động của tế bào thần kinh có thể góp phần giúp Iris nhận biết các tín hiệu tương tác xã hội, chẳng hạn khi một người chú ý hoặc quay đi. Từ đó, robot có thể điều chỉnh phản ứng trước những thay đổi trong môi trường xung quanh.

Dù có sự tham gia của tế bào thần kinh sống, Iris không phải robot sở hữu bộ não sinh học hay ý thức như con người. Các tế bào chỉ đảm nhiệm một phần công việc xử lý tín hiệu, còn robot vẫn vận hành dựa trên hệ thống máy tính và phần mềm điều khiển thông thường. Thử nghiệm này cũng không đồng nghĩa các tế bào có khả năng tạo ra cảm giác hoặc trải nghiệm như con người.

Công nghệ hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có việc duy trì sự sống và hoạt động ổn định của tế bào. Theo nhóm nghiên cứu, tuổi thọ của các cấu trúc tế bào khác nhau đáng kể giữa hai mô hình. Hoạt động của tế bào cũng có thể thay đổi theo thời gian, khiến phản hồi của hệ thống chậm hơn.

Dù còn ở giai đoạn thử nghiệm, việc kết hợp tế bào thần kinh sống với hệ thống máy tính mở ra một hướng nghiên cứu mới về điện toán sinh học. Thay vì chỉ sử dụng linh kiện điện tử, các nhà khoa học đang tìm cách tận dụng hoạt động của mô sống để hỗ trợ xử lý thông tin, mở rộng hướng phát triển các hệ thống robot trong tương lai.