Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy

LƯƠNG Ý |

Du thuyền đang neo đậu bên bờ sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội, lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt để dập lửa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h10 ngày 7/1, lửa bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn cách cầu Sài Gòn khoảng 200m (thuộc phường Thạnh Mỹ Tây).

Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội , lực lượng chữa cháy khẩn trương ứng cứu - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hoả hoạn, khói đen bốc cao.

Theo ghi nhận, sau 15 phút, đám cháy gần như bao trùm du thuyền, cháy rụi.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM nhanh chóng điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường. Đến 16h35 cùng ngày, đám cháy vẫn lớn.

Tại hiện trường, nhiều cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội , lực lượng chữa cháy khẩn trương ứng cứu - Ảnh 2.

Cano chữa cháy được điều động để khống chế vụ hỏa hoạn.

Du thuyền trên sông Sài Gòn bốc cháy dữ dội , lực lượng chữa cháy khẩn trương ứng cứu - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đang dập lửa.

Theo người dân, du thuyền trên đang kinh doanh nhà hàng.

Đến 17h30, đám cháy đã được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân.

