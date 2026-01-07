Nghị định số 293/2025 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 (thay thế Nghị định số 74/2024).

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng 2026 tại 4 vùng tăng từ 250.000 đồng - 350.000 đồng/tháng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu được áp dụng trước đó.

Vùng Lương tối thiểu vùng áp dụng trước đó (đồng) Lương tối thiểu vùng từ 1/1/2026 (đồng) Số tiền tăng (đồng) Tỷ lệ tăng (%) I 4.960.000 5.310.000 350.000 7,1 II 4.410.000 4.730.000 320.000 7,3 III 3.860.000 4.140.000 280.000 7,3 IX 3.450.000 3.700.000 250.000 7,2

Mức lương tối thiểu theo giờ cũng được nâng tương ứng với bình quân đạt khoảng 7,2% so với quy định cũ.

Cụ thể, vùng I tăng từ 23.800 đồng/giờ lên 25.500 đồng/giờ, vùng II từ 21.200 đồng/giờ lên 22.700 đồng/giờ, vùng III từ 18.600 đồng/giờ lên 20.000 đồng/giờ, vùng IV từ 16.600 đồng/giờ lên 17.800 đồng/giờ.

Việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2026 được xác định theo địa bàn hoạt động của người sử dụng lao động. Doanh nghiệp hoạt động ở địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng tương ứng. Nếu doanh nghiệp có chi nhánh tại nhiều địa bàn có mức lương khác nhau, mỗi chi nhánh áp dụng theo vùng nơi đặt trụ sở.

Trường hợp khu công nghiệp , khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc khu công nghệ số tập trung nằm trên các địa bàn có mức lương khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu cao nhất. Với địa bàn thay đổi tên, chia tách hoặc thành lập mới, sẽ tạm thời áp dụng mức lương của vùng trước khi thay đổi cho đến khi có quy định mới của Chính phủ.

Nghị định quy mức lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất để thỏa thuận và trả lương cho người lao động hưởng lương theo tháng, đảm bảo người làm đủ thời giờ và hoàn thành công việc không được nhận thấp hơn mức này.

Mức lương tối thiểu giờ là cơ sở để thỏa thuận và trả lương với người lao động hưởng lương theo giờ, tương ứng với thời gian làm việc và định mức lao động đã thỏa thuận.

Đối với người nhận lương theo tuần, ngày, sản phẩm hoặc khoán, mức lương quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức tối thiểu vùng. Việc quy đổi được thực hiện theo thời giờ làm việc bình thường: mức lương tháng bằng lương tuần nhân 52 chia 12, hoặc lương ngày nhân số ngày làm việc trong tháng; mức lương giờ tính từ lương ngày, tuần chia cho số giờ làm việc tương ứng.