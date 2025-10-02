Dự thảo về mức tiêu thụ nhiên liệu mới của xe con

Cụ thể, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho rằng, mục tiêu mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100km vào năm 2030 là quá nghiêm ngặt. Hiện có khoảng 96% xe chạy xăng truyền thống và 14% xe hybrid hiện tại không đạt chuẩn theo đề xuất của cơ quan quản lý.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Hồng Việt, Phó Giám đốc Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) cho biết: “Dự thảo TCVN về mức tiêu thụ nhiên liệu mới đang trong quá trình lấy ý kiến. Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn chỉ điều chỉnh đối với xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, không áp dụng đối với các phương tiện đã và đang lưu hành. Hơn nữa, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100km không áp dụng trực tiếp cho từng mẫu xe hay từng doanh nghiệp, mà là mục tiêu trung bình của quốc gia; mỗi doanh nghiệp sẽ có mục tiêu riêng dựa trên cơ cấu sản phẩm và khối lượng trung bình của đoàn xe do mình sản xuất hoặc nhập khẩu”.

Theo ông Việt, ban soạn thảo vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động chi tiết dựa trên dữ liệu thị trường và xu hướng phát triển phương tiện trong nước, đặc biệt là sự gia tăng tỷ lệ xe điện, để có lộ trình áp dụng hợp lý, bảo đảm vừa thực hiện cam kết quốc tế, vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường Việt Nam.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Việt Nam đang ở giai đoạn áp dụng việc dán nhãn năng lượng và thử nghiệm khí thải mức 5 đối với xe ô tô con loại từ 9 chỗ trở xuống được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng.

Tuy nhiên, các thông tư hướng dẫn dán nhãn năng lượng và QCVN 109:2024/BGTVT hiện nay chưa quy định mức phát thải CO 2 cũng như giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu đối với xe ô tô con. Do đó, việc áp dụng các quy phạm pháp luật chưa đạt hiệu quả cao trong việc giảm phát thải khí các-bon của ngành giao thông vận tải.

Năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành TCVN 9854:2013 về giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp xác định cho xe ô tô con, nhưng chưa được quy định bắt buộc áp dụng. Vì vậy, việc thay thế TCVN 9854:2013 là cần thiết, là cơ sở để các cơ sở sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô có thời gian chuẩn bị cho phù hợp.

Theo đánh giá, xe tiết kiệm nhiên liệu sẽ giúp giảm chi phí vận hành hàng ngày cho người sử dụng. Ví dụ, mức giảm 0,5-1,0 lít/100km có thể tiết kiệm hàng triệu đồng mỗi năm cho mỗi phương tiện. Đối với doanh nghiệp vận tải, việc giảm chi phí nhiên liệu sẽ giúp tăng lợi nhuận, hạ giá thành dịch vụ và tăng sức cạnh tranh. Về lâu dài, khi cơ cấu xe chuyển dần sang hybrid/EV, chi phí nhiên liệu còn giảm mạnh hơn nữa, giảm áp lực nhập khẩu xăng dầu.