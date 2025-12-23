Paramotor (hay dù lượn có động cơ) là một môn thể thao kết hợp dù lượn truyền thống với một động cơ nhỏ có cánh quạt gắn sau lưng phi công (hoặc trên một khung xe ba bánh), giúp tạo lực đẩy, cất cánh từ mặt đất và bay lượn tự do trên bầu trời, mang đến trải nghiệm bay lượn như chim, khám phá cảnh quan từ trên cao mà không cần đồi dốc hay điểm cao.

Tuy nhiên mới đây, một vụ tai nạn dù lượn động cơ đã xảy ra tại Malaysia, làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn của môn thể thao này.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra trong một sự kiện văn hóa ở Melaka, Malaysia trong khuôn khổ Cuộc thi chạy quốc tế văn hóa Duyong 2025.

Chiếc dù lượn va chạm với đường dây điện và rơi xuống đất.

Một đoạn video do những người có mặt tại hiện trường ghi lại cho thấy một người đang điều khiển dù lượn thì phương tiện này bỗng dưng va chạm với dây điện, khiến nó hoàn toàn bị mất điều khiển và rơi xuống đất.

Sự cố đã được du khách ghi lại trong một video dài 18 giây, cho thấy khoảnh khắc căng thẳng khi người điều khiển được cho là đã mất kiểm soát và bị va đập mạnh xuống mặt đất, khiến những người chứng kiến la hét trong hoảng loạn.

Chiếc dù lượn rơi xuống đất, người đàn ông may mắn không bị thương nặng.

Video cho thấy đám đông, bao gồm cả những người tham gia cuộc đua, sững sờ một lúc trước khi lao đến giúp đỡ nạn nhân. Được biết, may mắn là người đàn ông điều khiển chiếc dù lượn đã thoát nạn mà không bị thương nặng. Có thể thấy anh này vẫn có thể cử động khi những người khác chạy đến giúp đỡ.

Vụ việc đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng, đặt câu hỏi về việc lựa chọn tuyến đường cho màn trình diễn trên không này.

"Tại sao họ lại tổ chức cuộc thi dù lượn ở nơi có hệ thống dây điện nguy hiểm đó vậy?", hay "Sao phi công lại không nhìn thấy sợi cáp dày đó?" là những băn khoăn của các netizen.

Một số người dùng mạng xã hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy trình an toàn nghiêm ngặt hơn cho các màn trình diễn trên không trong tương lai.

