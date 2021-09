Dự kiến quy trình chi tiết cấp giấy đi đường mới của Công an Hà Nội

Ngày 3/9, tại cuộc họp báo do TP tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, hiện nay công an TP đang dự kiến đề xuất 6 nhóm đối tượng sẽ được cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Về quy trình cấp giấy đi đường mới, theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung, dự kiến sẽ gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Mẫu giấy đi đường mới sẽ được nhận diện thông qua mã QR Code, do cơ quan công an chủ trì cấp.



Quy trình cụ thể, theo lãnh đạo Công an Hà Nội được dự kiến như sau:

Với cá nhân

- Cá nhân liên hệ trực tiếp với công an xã, phường, thị trấn hoặc liên lạc qua cảnh sát khu vực nơi cư trú.

- Công an xã, phường, thị trấn sau khi tiếp nhận sẽ hướng dẫn công dân về thủ tục, hồ sơ để họ gửi văn bản đề nghị cấp giấy đi đường qua địa chỉ cung cấp.

- Công an xã, phường, thị trấn căn cứ vào hồ sơ của công dân gửi để xét duyệt đồng ý hoặc không đồng ý và gửi mail thông báo cho họ.

- Trưởng công an xã, phường duyệt, đóng dấu và trả kết quả thông qua cảnh sát khu vực.

Với tổ chức thực hiện nhiệm vụ công

- Các tổ chức liên hệ gửi hồ sơ cấp giấy đi đường về cơ quan chủ quản có liên quan (ví dụ, Sở Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng...).

- Cơ quan chủ quản căn cứ trường hợp được quy định để đồng ý hoặc không đồng ý rồi gửi email cho tổ chức, hướng dẫn họ gửi hồ sơ về Công an Thành phố.

- Công an Thành phố duyệt giấy đi đường, đóng dấu và chuyển giấy về cơ quan chủ quản.

- Cơ quan chủ quản chuyển giấy đi đường cho tổ chức.

Quy trình dự kiến cấp thẻ, phiếu đi chợ, siêu thị:

- Cảnh sát khu vực lập danh sách các hộ gia đình theo địa bàn quản lý sau đó gửi lên cho cán bộ UBND xã, phường, thị trấn để họ xét duyệt hoặc từ chối.



- Cán bộ UBND xã, phường, thị trấn sau khi duyệt sẽ gửi lại thẻ đi chợ cho Công an xã, phường, thị trấn đóng dấu xác nhận.

- Cảnh sát khu vực gửi lại thẻ đi chợ đã được đóng dấu cho đại diện hộ gia đình theo địa bàn quản lý.

Công an Hà Nội cũng dự kiến 6 nhóm được cấp giấy đi đường gồm: Cá nhân thực hiện nhiệm vụ chính trị, công vụ, ngoại giao; Công nhân viên, người lao động làm việc trong cơ quan, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ công thiết yếu; Người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch; Phóng viên, biên tập viên; Người thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc; Tổ chức, cá nhân thực hiện công vụ, công ích thiết yếu.

Trong số này, 4 nhóm thẩm quyền cấp giấy thuộc về Công an phường, xã, thị trấn; hai nhóm là người thực hiện công vụ, người làm việc trong doanh nghiệp dịch vụ công thiết yếu sẽ do Công an thành phố cấp giấy.

Trước đó, từ ngày 6 - 21/9, Hà Nội sẽ tiến hành chia làm 3 vùng để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trong đó, vùng 1 "vùng đỏ", tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 và 16+ bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Hoàng Mai. Một phần địa giới hành chính của 5 quận/huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín.

Tại các khu vực nguy cơ cao "vùng cam" (vùng 2) và nguy cơ thấp hơn là "vùng xanh" (vùng 3), thành phố điều chỉnh biện pháp ở mức cao hơn nguyên tắc Chỉ thị 15 để tổ chức phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ "vùng đỏ".



Sở Xây dựng Hà Nội cũng tiến hành lập các chốt cứng để hạn chế người và phương tiện từ vùng 2, 3 di chuyển vào vùng 1 và ngược lại.

Ngoài ra, Hà Nội cũng lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24/7 và truyền tín hiệu, thông tin, hình ảnh về Sở Chỉ huy Thành phố, đảm bảo giám sát quản lý theo nguyên tắc chỉ các cá nhân, phương tiện “được phép mới ra đường”, “ai ở đâu thì ở đó”, “người ở vùng nào thì ở vùng đó”.