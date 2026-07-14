Dự kiến phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Bộ Y tế.

Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (có hiệu lực từ ngày 01/7/2026) và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã được ban hành, trong đó có nhiều nội dung thay đổi phương thức quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Một số thẩm quyền như tuyển dụng, thay đổi vị trí việc làm, phê duyệt vị trí việc làm, điều động, biệt phái đã đã được quy định do cơ quan quản lý thực hiện hoặc phân cấp cho cơ quan sử dụng công chức, viên chức thực hiện.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, đối với các nội dung quy định pháp luật được phép phân cấp, Bộ Y tế dự kiến phân cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cũng như phát huy năng lực quản lý của đơn vị.

Việc xây dựng, ban hành Thông tư là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động bình thường, liên tục, thông suốt, ổn định của các tổ chức hành chính thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Phân cấp thẩm quyền tuyển dụng công chức

Theo dự thảo, thủ trưởng các Cục, Văn phòng Bộ Y tế có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc tuyển dụng công chức, bao gồm:

- Xây dựng và quyết định Kế hoạch tuyển dụng.

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng.

- Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

- Quyết định tiếp nhận vào làm công chức đối với các trường hợp: Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập; người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức; người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là cán bộ, công chức tại các cơ quan, tổ chức khác.

Phân cấp thẩm quyền thay đổi vị trí việc làm công chức

Dự thảo nêu rõ, thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ:

Phân cấp cho người đứng đầu Vụ, Cục, Văn phòng Bộ quyết định thành lập Hội đồng để đánh giá việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của công chức theo phương án thay đổi vị trí việc làm của đơn vị.

Phân cấp cho người đứng đầu các Cục, Văn phòng Bộ quyết định việc thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ nhưng khác ngạch hiện giữ: Phân cấp cho người đứng đầu các Cục, Văn phòng Bộ quyết định theo thẩm quyền ban hành quyết định thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ: Phân cấp cho người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức quyết định theo thẩmquyền ban hành quyết định thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới đối với công chức trong các trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công chức có đơn tự nguyện thay đổi xuống vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ.

Phân cấp thẩm quyền điều động, biệt phái, cho thôi việc đối với công chức

Phân cấp cho người đứng đầu các Cục, Văn phòng Bộ quyết định việc điều động, biệt phái công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Phân cấp cho người đứng đầu các Cục, Văn phòng Bộ quyết định cho thôi việc đối với công chức thuộc phạm vi quản lý (trừ trường hợp công chức là người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các tổ chức hành chính thuộc Bộ).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây .

Minh Hiển



