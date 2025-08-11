Dự kiến chuyển toàn bộ chuyến quốc tế từ Tân Sơn Nhất sang sân bay khác: Các hãng bay phản ứng ra sao?

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố hai kịch bản phân chia khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA).

Trong đó, phương án 1 là Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tập trung phục vụ hoàn toàn hoạt động bay nội địa , với số lượng hành khách dự kiến khoảng 29,5 triệu lượt/năm. Còn toàn bộ hoạt động bay quốc tế sẽ được chuyển giao về khai thác tập trung tại LTIA với sản lượng ước đạt 19,1 triệu lượng hành khách quốc tế mỗi năm. LTIA cũng sẽ tiếp nhận một phần nhỏ sản lượng nội địa, dự kiến khoảng 1,5 triệu lượt khách/năm để phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển.

Liên danh Incheon Airport (IAC) - đơn vị tư vấn công tác quản lý, khai thác Cảng HKQT Long Thành hiện nay - đánh giá, với phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ TIA về LTIA, tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là TIA giữ 95% tổng lưu lượng nội địa, trong khi, LTIA đảm nhận 100% lưu lượng quốc tế, qua đó tạo nền tảng hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế tại khu vực phía Nam.

Với phương án 2 , phân chia khai thác các chuyến bay quốc tế giữa LTIA và TIA, dự kiến TIA sẽ tiếp tục khai thác các chuyến bay nội địa và một phần các chuyến bay quốc tế cự ly ngắn , với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 3,8 triệu lượt/năm, tập trung chủ yếu vào các đường bay khu vực trong bán kính dưới 1.000km.

Đồng thời, LTIA sẽ đảm nhận toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài, cùng với một phần lưu lượng nội địa phục vụ nhu cầu kết nối trung chuyển, với sản lượng hành khách quốc tế ước đạt khoảng 15,3 triệu lượt/năm. Tổng sản lượng 16,8 triệu lượt/năm.

Phương án này phân chia khai thác hai cảng theo đặc thù cự ly đường bay, đồng thời tận dụng hạ tầng hiện tại của TIA trong giai đoạn đầu LTIA đi vào khai thác. Tỷ lệ phân chia khai thác giữa hai cảng là TSN khai thác 20% tổng lưu lượng quốc tế và LTIA khai thác 80% lưu lượng quốc tế.

Các hãng﻿ quốc tế đồng ý chuyển sang sân bay Long Thành﻿

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức lấy ý kiến các hãng hàng không trong nước và quốc tế về các phương án phân chia khai thác giữa TIA và LTIA.

Kết quả, các hãng hàng không quốc tế đồng thuận với phương án chuyển 100% chuyến bay quốc tế theo lịch trình từ TIA về LTIA để đảm bảo hiệu quả trong quản lý khai thác và tối ưu hóa nguồn lực, phát triển LTIA trở thành trung tâm hàng không khu vực.

Trong khi đó, các hãng bay trong nước có một số ý kiến khác. Vietnam Airlines cho rằng, đối với TIA, nên ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với LTIA, Vietnam Airlines đề xuất các hãng hàng không Việt Nam khai thác các chuyến bay quốc tế ngoài khu vực Đông Nam Á và các chuyến bay quốc tế và nội địa khác theo lựa chọn của các hãng hàng không trên cơ sở đảm bảo nối chuyến và quay đầu tàu bay. Các hãng hàng không nước ngoài khai thác toàn bộ chuyến bay tại LTIA.

Còn theo đại diện Bamboo Airways (BAV), hãng đồng thuận với việc sớm đưa vào khai thác và chuyển đổi sang LTIA các chuyến bay quốc tế và ưu tiên các hãng hàng không Việt Nam khai thác các chuyến bay quốc nội tại TIA. Tuy nhiên, BAV đề xuất nên có lộ trình chuyển đổi.

Vietravel Airlines (VU) cho rằng việc hoạch định các tàu bay sẽ hoạt động tại LTIA và TIA sẽ gây nhiều khó khăn cho giai đoạn đầu do VU chưa đủ nguồn lực tàu bay. Do đó, VU đề xuất phân chia khai thác theo phương án 2 trong giai đoạn đầu. Đồng thời, cho phép hãng được đề xuất chọn chặng bay theo khả năng thu xếp lịch bay của hãng.