Dự kiến các ngày nghỉ lễ, Tết năm 2027

Năm 2027, người lao động có nhiều đợt nghỉ lễ, Tết kéo dài, trong đó Tết Nguyên đán dự kiến nghỉ 7 hoặc 10 ngày, Quốc khánh nghỉ 4 ngày.

Theo quy định hiện hành và phương án Bộ Nội vụ đề xuất, năm 2027, người lao động có nhiều đợt nghỉ lễ, Tết, trong đó một số kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày vì trùng với ngày nghỉ cuối tuần.

Tết Dương lịch

Ngày 1/1/2027 rơi vào thứ Sáu. Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Sáu 1/1 đến hết Chủ nhật 3/1/2027.

Tết Nguyên đán Đinh Mùi

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 đối với công chức, viên chức.

Phương án 1: Nghỉ 7 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần.

Bộ Nội vụ nêu rõ, do 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm ngày 4/2/2027 Dương lịch (28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 Dương lịch (mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2: Nghỉ 10 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (1 ngày trước Tết, 4 ngày sau Tết) và 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Với phương án này, Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 27/2/2027.

Như vậy, theo phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 Dương lịch (29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ Nhật ngày 14/2/2027 Dương lịch (mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Với khu vực doanh nghiệp, căn cứ điều kiện thực tế, người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc 3 ngày cuối năm Bính Ngọ và 2 ngày đầu năm Đinh Mùi.

Bộ Nội vụ cũng đề nghị người sử dụng lao động thông báo phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, Tết thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định.

Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2027 rơi vào thứ Sáu 16/4.

Với người lao động nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật, kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục, từ 16/4/2027 đến hết 18/4/2027.

Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Ngày Chiến thắng 30/4/2027 rơi vào thứ Sáu, còn ngày Quốc tế Lao động 1/5/2027 rơi vào thứ Bảy.

Với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, do ngày 1/5 trùng với ngày nghỉ hằng tuần nên được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.

Như vậy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ thứ Sáu 30/4 đến hết thứ Hai 3/5/2027.

Quốc khánh 2/9

Bộ Nội vụ đề xuất công chức, viên chức nghỉ 4 ngày liên tục, bao gồm: 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Theo đó, công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 từ thứ Năm (2/9/2027) đến hết Chủ nhật (5/9/2027).

Đối với người lao động, Bộ Nội vụ đề nghị người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, bao gồm: 1 ngày 2/9/2027 và 1 ngày 1/9/2027 hoặc 3/9/2027. Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh năm 2027 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2027 rơi vào thứ Tư. Theo quy định, người lao động được nghỉ 1 ngày và hưởng nguyên lương.