Ngày đầu Quảng Ninh lên thành phố: Các cơ quan đồng loạt đổi tên, thay biển

Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây.