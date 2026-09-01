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Ngày đầu Quảng Ninh lên thành phố: Các cơ quan đồng loạt đổi tên, thay biển

Hoàng Dương
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Từ ngày 1/9, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với dấu mốc lịch sử này, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đồng loạt đổi tên, thay biển hiệu từ “tỉnh Quảng Ninh” sang “thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 1.

Ngày 1/9, Nghị quyết số 36/2026/QH16 của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh trước đây.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 2.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên Quảng Ninh﻿ vận hành với tên gọi và vị thế mới, tại nhiều trụ sở cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp, những tấm biển mang tên “tỉnh Quảng Ninh” đã được thay thế bằng “thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 3.

Tại trụ sở Tỉnh ủy trước đây trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hạ Long, biển tên mới﻿ “Thành ủy Quảng Ninh” đã được lắp đặt. Dòng địa chỉ phía dưới cũng được thay đổi thành “phường Hạ Long, thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 4.
Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 5.

Các cơ quan tư pháp cũng chuyển sang tên gọi mới. Biển hiệu tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân mang tên “Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 6.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng được thay biển﻿ thành “Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 7.

Tại các trụ sở liên cơ quan, biển hiệu mang tên UBND tỉnh trước đây cũng được chuyển thành “Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 8.
Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 9.

Việc thay đổi được triển khai ở các cơ quan, tổ chức có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 10.

Theo Nghị quyết số 36/2026/QH16, kể từ ngày 1/9, HĐND tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành HĐND thành phố Quảng Ninh﻿ và UBND thành phố Quảng Ninh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh “tỉnh Quảng Ninh” được đổi tên tương ứng để hoạt động với tên gọi gắn với địa danh “thành phố Quảng Ninh”.

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1 / 9 / 2026 - Ảnh 11.

Thành phố Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 6.231,27 km², quy mô dân số 1.523.400 người, gồm 54 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Tags

quảng ninh

thành phố Quảng Ninh

Nghị quyết

đổi tên

biển hiệu

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