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Du khách thản nhiên ngồi lên lưng rùa ở sở thú

Chi Chi
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Người đăng video cho biết gia đình này lúc đầu đã đá con rùa trước khi cưỡi lên nó, phớt lờ các biển báo yêu cầu du khách không giẫm hoặc ngồi lên các con vật.

Mới đây, một đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh du khách tại một công viên giải trí đứng lên lưng một con rùa sống đã gây ra làn sóng phẫn nộ gay gắt, buộc phía công viên phải thắt chặt quy định xử lý hành vi ngược đãi động vật.

Video gây phẫn nộ

Đoạn phim do Newsflare thu thập, được quay vào tháng 8 tại Công viên Du lịch và Giải trí Trường Lộc thuộc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cho thấy một vị khách bước lên lưng con rùa và ngồi bệt (squat) trên lưng con vật trong khi đang bế một đứa trẻ. Vụ việc xảy ra tại khu vực trải nghiệm động vật của công viên, mặc dù đã có biển báo hướng dẫn du khách không được ngồi hoặc đứng lên các con vật.

Dù đang bế một bé gái được cho là con của mình, người phụ nữ vẫn ngồi chồm hồm trên lưng con bò sát đang di chuyển và cười đùa, thậm chí còn cố gọi con trai lại để tham gia cùng.

- Ảnh 1.

Theo tờ Sơn Tây Vãn Báo (Shanxi Evening News), người đăng video cho biết gia đình này lúc đầu đã đá con rùa trước khi cưỡi lên nó, phớt lờ các biển báo yêu cầu du khách không giẫm hoặc ngồi lên các con vật. Không có nhân viên nào tại đó đứng ra ngăn cản họ.

Sau làn sóng giận dữ gay gắt từ công chúng, Công viên Du lịch và Giải trí Trường Lộc đã sắp xếp cho bác sĩ thú y đến kiểm tra con rùa. May mắn thay, con vật được xác nhận là vẫn có sức khỏe tốt. Phía công viên hiện đang điều tra những sơ hở trong công tác quản lý tại chỗ, mặc dù vẫn chưa công bố liệu những du khách này có phải đối mặt với án phạt nào hay không.

Nguồn: People

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Tags

du khách

công viên giải trí

Quảng Đông

ngược đãi động vật

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