Du khách Tây đang đạp xe thì bị 'bắt cóc' vào đám giỗ miền Tây, quẩy cực sung

Được người dân miền Tây mời vào ăn đám giỗ, nhóm du khách Hà Lan có dịp "quẩy" hết mình cùng gia chủ, hết uống bia lại nắm tay nhau nhảy múa, hát ca.

Clip khách Tây quẩy cực sung tại đám giỗ miền Tây. (Nguồn: @clara06016)

Con người miền Tây từ lâu nổi tiếng với sự chất phác sự chất phác, cởi mở và lòng mến khách nồng hậu. Trong dịp hiếu hỷ hay liên hoan, chuyện khách lạ đi ngang qua cũng được mời chung vui là hết sức bình thường, và khoảng sân thành không gian giao lưu, kết bạn. Một cuộc vui thân thiện như vậy cũng được ghi lại trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Một nhómdu khách Hà Lan đang tham gia tour khám phá miền Tây bằng xe đạp, vô tình đi ngang qua đám giỗ của một gia đình và được mời vào tham dự. Không hề có khoảng cách hay ngại ngùng, sự hiếu khách, nồng hậu của chủ nhà nhanh chóng kéo các vị khách Tây hòa mình vào bữa tiệc tràn ngập niềm vui. Các vị khách Hà Lan có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống dân dã như bánh tét, nâng ly bia giao lưu cùng mọi người.

Không khí buổi tiệc càng trở nên náo nhiệt khi âm nhạc vang lên. Cả khách Tây lẫn người dân nắm tay hát ca, nhảy múa, “quẩy” hết mình trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình. Một điểm nhấn hài hước và dễ thương của video là hình ảnh người đàn ông địa phương vui tính dùng vỏ thùng bia giả làm ống kính để “quay phim” cho đoàn khách.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Dân mạng bình luận đầy yêu mến về lòng hiếu khách của người dân miền Tây và sự nhiệt tình hòa nhập của du khách: “Cái hay của người miền Tây là không bao giờ coi ai là người ngoài. Dù bạn đến từ đâu, nói tiếng gì, chỉ cần bước nhà là có ngay bát đũa, bia lạnh”.

“Mấy vị khách Tây chắc lúc đầu chỉ nghĩ đi đạp xe dưỡng sinh vài km ngắm cảnh cù lao nâng cao sức khỏe, ai ngờ đâu lại dính ngay bữa bia vui vẻ từ sáng tới tối”;“Chẳng cần biết ngữ pháp phức tạp hay vốn từ cao siêu, chỉ cần một cú cụng ly ‘dô!‘ giòn tan là lập tức trở thành người một nhà”.

Sự thân thiện của người miền Tây khiến du khách nước ngoài vui “quên lối về”. (Ảnh chụp màn hình)

Khánh Vũ viết: “Mấy vị khách Tây này đúng kiểu dễ tính, dễ thương, dễ hòa nhập! Người ta mời ly bia là cụng hết mình, nhạc nổi lên là quẩy hết số, lại còn hào hứng bắt nhịp nữa chứ. Sự nhiệt tình và nụ cười rạng rỡ của họ đã truyền năng lượng cực kỳ tích cực cho cả bữa tiệc. Gia chủ chắc vui lắm khi gặp được những người bạn đồng điệu và chịu chơi đến thế!“.

Mỹ Ngọc bình luận: “Nhìn cách những vị khách phương xa hòa mình vào đám giỗ, cùng cụng ly rồi nắm tay quẩy tưng bừng mới thấy ở Việt Nam mình vui như nào. Chính tinh thần hiếu khách, thân thiện như vậy khiến mọi du khách từng du lịch Việt Nam đều muốn quay lại nơi đây để kết thêm bạn bè”.

Xem clip, nhiều người chia sẻ cảm nghĩ của mình về dân miền Tây dễ mến, thân thiện. “ Làm lễ tân khách sạn ở Nha Trang, tôi thích nhất là đoàn cô chú đến từ miền Tây. Có buổi tối, đoàn các cô chú đi ăn cơm gà về, thấy ngon miệng quá, liền mua hẳn một hộp xách về trao tận tay cho đứa lễ tân đang ca trực. Cực đáng yêu luôn” , Thành Đạt kể lại.

Minh Vũ chia sẻ: “ Có đi miền Tây chơi mới hiểu thế nào là cái tình cái nghĩa đậm đà của người dân sông nước. Lúc đến thì được chào đón xởi lởi, ăn uống no say, tới lúc xin phép về thì chủ nhà nhất định không chịu cho đi tay không. Thế là lại tay xách tay mang đủ thứ quà: đòn bánh tét , bọc trái cây, rồi tùm lum lon nước ngọt, nước dừa”.