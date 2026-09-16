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Du khách Nhật phải nhờ tài xế taxi tiếp nước và xoài sau 20 phút ở Hội An, hủy sạch lịch trình mà vẫn khen Việt Nam hết lời

NGỌC ÁNH
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Một trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An vừa khiến cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Nhật Bản cười nghiêng ngả, khi nữ du khách kể lại việc mình say đến mức không ngồi dậy nổi sau màn quay vòng vòng trên sông Hoài, phải hủy toàn bộ lịch trình còn lại của chuyến đi.

Một trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An vừa khiến cộng đồng mạng Việt Nam lẫn Nhật Bản cười nghiêng ngả, khi nữ du khách kể lại việc mình say đến mức không ngồi dậy nổi sau màn quay vòng vòng trên sông Hoài, phải hủy toàn bộ lịch trình còn lại của chuyến đi.

Theo bài đăng được du khách Nhật đăng tải trên trang cá nhân của mình, cô đã trải nghiệm thuyền thúng tại Hội An và bị cuốn vào vòng xoay đặc trưng của loại hình này đến mức say chệnh choạng, không thể tiếp tục các hoạt động đã lên kế hoạch trong ngày.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An: Du khách Nhật say mê - Ảnh 1.

Ảnh: HaiTen

Không chỉ vậy, nữ du khách còn kể về một sự cố nhỏ liên quan đến giá vé. Ban đầu người lái thuyền báo giá 1.200 yên khoảng 202.000 đồng nhưng cuối cùng cô chỉ trả 600 yên. Sau khi thanh toán, cô nghi ngờ mình bị tính sai giá, nhân viên lễ tân nơi cô đặt tour biết chuyện đã lập tức chạy theo người lái thuyền để làm rõ, và kết quả là cô không phải trả thêm bất kỳ khoản nào. Ấn tượng về sự nhiệt tình này khiến cô dành hẳn một đoạn trong bài viết để khen ngợi sự thân thiện của người Việt, kể cả khi cô say đến mức phải nhờ tài xế taxi tiếp nước và xoài.

Đoạn kết bài đăng của nữ du khách khiến nhiều người bật cười. Dù lịch trình bị hủy sạch vì hậu quả của trò "quay vòng vòng", cô vẫn xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ và còn hài hước rủ mọi người nếu có dịp đến Hội An thì nhất định phải thử thử thách này.

Rừng dừa Bảy Mẫu, nơi khai sinh màn "quay vòng vòng" nổi tiếng

Thuyền thúng vốn là phương tiện đánh bắt truyền thống của ngư dân miền Trung, được đan bằng tre và trét dầu rái để chống thấm nước. Tại Hội An, loại thuyền này được đưa vào khai thác du lịch chủ yếu ở rừng dừa Bảy Mẫu, thuộc xã Cẩm Thanh, cách phố cổ khoảng 3 km về phía đông nam. Đây vốn là vùng đất ngập nước với hàng trăm héc ta dừa nước mọc dọc hai bên sông Thu Bồn, từng là căn cứ cách mạng trong kháng chiến nên còn được người dân gọi là "Việt Nam thu nhỏ" hay khu du kích năm xưa.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An: Du khách Nhật say mê - Ảnh 2.
Trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An: Du khách Nhật say mê - Ảnh 3.

Ngồi trên thuyền thúng, du khách được người lái đưa len lỏi qua các luồng lạch rợp bóng dừa nước, nghe kể chuyện về đời sống sông nước miền Trung, xem biểu diễn đan lát các vật dụng từ lá dừa như nón, cào cào, đồng hồ. Cao trào của mỗi chuyến đi luôn là màn xoay thuyền theo nhịp nhạc, khi người lái vừa hát vừa dùng mái chèo quay tròn chiếc thúng giữa mặt nước, tạo cảm giác vừa thích thú vừa chóng mặt cho người ngồi trên thuyền. Đây chính là phần được du khách gọi vui là "challenge quay vòng vòng", gần như đã trở thành thương hiệu riêng của thuyền thúng Hội An và xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An: Du khách Nhật say mê - Ảnh 4.

Ảnh: Báo Sức khỏe& Đời sống

Mỗi tour thường kéo dài khoảng 20 đến 30 phút, giá vé dao động tùy điểm khai thác và có thể thương lượng, nên du khách nên hỏi rõ giá trước khi lên thuyền để tránh những hiểu lầm tương tự như trong câu chuyện trên. Thời điểm lý tưởng để trải nghiệm là sáng sớm hoặc chiều mát, khi nắng dịu và sông nước yên ả hơn. Với những ai nhạy cảm với chuyển động xoay hoặc dễ say sóng, có thể chủ động đề nghị người chèo thuyền giảm bớt số vòng xoay hoặc bỏ qua phần này để giữ trọn vẹn năng lượng cho phần còn lại của chuyến đi Hội An.

Trải nghiệm chèo thuyền thúng ở Hội An: Du khách Nhật say mê - Ảnh 5.

Sự việc dù mang tính chất hài hước nhưng cũng phần nào cho thấy sức hút riêng của thuyền thúng rừng dừa Bảy Mẫu với du khách quốc tế, khi ngay cả một trải nghiệm khiến người chơi say đến mức phải hủy lịch trình vẫn được nhắc đến như một kỷ niệm đẹp về vùng đất và con người Hội An.

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