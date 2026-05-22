Du khách Nhật mê mệt món nặng mùi của Việt Nam, ăn xong chỉ biết thốt lên “ngon nhức nách”

Khám phá ẩm thực bản địa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình của du khách quốc tế khi đến với Việt Nam. Tuy nhiên, câu chuyện của Yuki Mori, một nam du khách đến từ Nhật Bản, lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng nhờ sở thích ăn uống có phần khác biệt so với số đông, đó là niềm đam mê lớn dành cho bún mắm và lẩu mắm.

Đối với nhiều người nước ngoài, đặc biệt là người dân xứ sở hoa anh đào vốn quen thuộc với những món ăn có hương vị thanh nhẹ, các món ăn chế biến từ mắm của Việt Nam luôn là một thử thách không nhỏ. Sự đậm đà cùng mùi hương đặc trưng của mắm cá linh, mắm cá sặc đặc sản vùng sông nước Nam Bộ đòi hỏi người ăn phải có sự thích nghi nhất định.

Dẫu vậy, Yuki Mori lại hoàn toàn trái ngược với số đông khi anh thể hiện sự hào hứng và có thể thưởng thức ngon lành những món ăn nặng mùi này mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Yuki Mori có thể thưởng thức ngon lành lẩu mắm

Trên trang cá nhân của mình, nam du khách thường xuyên đăng tải các thước phim ghi lại trải nghiệm ẩm thực tại nhiều hàng quán khác nhau. Điểm nhấn tạo nên sức hút trong các video của chàng trai Nhật Bản chính là biểu cảm gương mặt đầy thỏa mãn cùng câu nói cửa miệng bằng tiếng Việt khá thuần thục: “Ngon nhức nách”.

Sự tự nhiên, vui vẻ của anh khi đón nhận món ăn truyền thống Việt Nam nhanh chóng lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem.

Sự đồng điệu về văn hóa của Yuki Mori còn được thể hiện qua cách anh khéo léo lồng ghép các bản nhạc nền miền Tây vào từng đoạn clip. Điều này khiến không ít cư dân mạng Việt Nam bày tỏ sự thích thú. Nhiều ý kiến còn đùa vui rằng anh là người Việt giả danh người Nhật vì mức độ am hiểu và khả năng ăn được hầu hết các món đặc sản bản địa.

Sự đón nhận từ cộng đồng mạng đối với Yuki Mori cho thấy sức hút của việc người nước ngoài trải nghiệm ẩm thực bản địa. Qua các thước phim ngắn, hành trình này không chỉ mang tính chất giải trí cá nhân mà còn góp phần giới thiệu, lan tỏa những nét đặc trưng trong văn hóa ăn uống bình dân của Việt Nam đến với công chúng quốc tế.