Số sinh vật này bị nhồi nhét trong các hộp nhựa và túi đựng bánh mì sandwich, điểm đến cuối cùng của chúng là Trung Quốc.

Các du khách đã bị bắt quả tang đang buôn lậu 677 sinh vật kỳ lạ, bao gồm cả bọ cạp độc và nhện tarantula, trong hành lý giữa lúc hoạt động buôn bán quà tặng Giáng sinh kỳ dị đang bùng nổ.

Cảnh sát sân bay đã có phát hiện rợn người này sau khi mở hai chiếc vali ký gửi cho chuyến bay từ Peru đến Paris.

Bên trong chứa 386 con nhện tarantula, 166 con rết, 112 con bọ cạp, 7 con thằn lằn và 6 con kiến đã chết.

Số sinh vật này bị nhồi nhét trong các hộp nhựa và túi đựng bánh mì sandwich, điểm đến cuối cùng của chúng là Trung Quốc.

Hai nghi phạm, trong đó có một phụ nữ, đã bị tạm giữ sau vụ bắt giữ tại Sân bay Quốc tế Jorge Chávez ở Lima. Giới chức tin rằng số động vật này được đưa vào đường dây buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp siêu lợi nhuận, với tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 75.000 bảng Anh (khoảng 2,54 tỷ đồng).

Một con nhện tarantula quý hiếm đơn lẻ có thể được bán với giá hàng trăm USD trên thị trường chợ đen.

Số động vật thu giữ được

Nhu cầu tìm mua thú cưng độc lạ tăng vọt vào dịp cận Giáng sinh trên khắp châu Âu và châu Á, nơi những sinh vật này được săn lùng để làm quà tặng lễ hội khác thường.

Các loài quý hiếm bị săn bắt từ vùng hoang dã của Peru đặc biệt được giới sưu tầm ưa chuộng vì họ coi chúng là biểu tượng của địa vị. Tuy nhiên, các chuyên gia về động vật hoang dã khuyến cáo không nên tặng thú cưng độc lạ làm quà vì nhu cầu chăm sóc phức tạp của chúng, trong đó một số loài có tuổi thọ lên tới 20 năm.

Vụ thu giữ gây chấn động này đánh dấu vụ triệt phá đường dây buôn lậu nhện tarantula lớn thứ hai tại sân bay chỉ trong vài tuần. Vào ngày 4/11, lực lượng biên phòng tiết lộ họ đã chặn đứng khoảng 3.000 con nhện tarantula sau khi phát hiện chuyển động ngọ nguậy đáng ngờ trong một đợt kiểm tra hành lý ngẫu nhiên.

Tổng cộng có tới 12.796 cá thể đã bị tịch thu khi tính gộp cả các loài động vật sống và trứng khác.

Số nhện này được tìm thấy giấu bên trong những chiếc tất bẩn ở ba chiếc vali đang trên đường tới Đức.

Lô hàng được cho là vụ thu giữ nhện tarantula lớn nhất từng được ghi nhận này có giá trị thị trường ước tính lên tới 1,25 triệu bảng Anh (khoảng 42,3 tỷ đồng).

Cora Suarez, kỹ thuật viên kiểm soát động vật hoang dã thuộc Cơ quan Lâm nghiệp và Động vật hoang dã Quốc gia Peru, nói với hãng tin AFP: "Chúng tôi nhận thấy một số con đang cử động. Có cả những con nhỏ và những con lớn."

Hai công dân Đức và một công dân Ba Lan đã bị bắt giữ sau vụ việc.

Những kẻ buôn lậu động vật hoang dã ở Peru thường phải đối mặt với mức án từ ba đến năm năm tù giam, kèm theo các khoản tiền phạt. Thế nhưng, nỗi thống khổ của những sinh vật này không hẳn đã chấm dứt sau khi được giải cứu. Động vật bị tịch thu hiếm khi được thả về tự nhiên mà thường được đưa vào các sở thú hoặc trung tâm nhân giống.

Nhện tarantula có thể ăn thịt đồng loại khi bị căng thẳng, đồng nghĩa với việc chúng phải được tách riêng để ngăn chặn việc tự cắn xé lẫn nhau. Nhiều cá thể mang mầm bệnh, trong khi những con khác không thể sống sót sau hành trình vận chuyển khắc nghiệt.

Nguồn: The Sun