HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Du khách hoảng loạn bật khóc khi cabin cáp treo rung lắc dữ dội giữa trận động đất 7,4 độ ở Colombia

Phạm Trang
|

Một chuyến cáp treo tại Colombia bất ngờ biến thành trải nghiệm kinh hoàng với du khách khi trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra khiến cabin rung lắc dữ dội giữa không trung.

Một chuyến đi trên Megacable Pereira, hệ thống cáp treo phục vụ giao thông công cộng tại thành phố Pereira, miền Tây Colombia, bất ngờ biến thành trải nghiệm kinh hoàng khi trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra hôm 10/8.

Đoạn video ghi lại cảnh các hành khách bên trong một cabin cáp treo đã vô cùng hoảng loạn, liên tục khóc khi cabin rung lắc mạnh từ bên này sang bên kia trong trận động đất. Các sợi cáp cũng liên tục đung đưa qua lại.

Nguồn: ABC News


Du khách bật khóc khi cabin cáp treo rung lắc dữ dội do động đất - Ảnh 1.

Các hành khách không khỏi sợ hãi (Ảnh: Times Of India)

Theo các báo cáo, quốc gia Nam Mỹ này hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ với tâm chấn được xác định gần San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia, trong đó có các thành phố lớn như Pereira, Cali, Medellín và Manizales.

Sau trận động đất, nhiều hoạt động cứu hộ được triển khai. Các báo cáo cho biết một số hành khách cũng bị mắc kẹt trong hệ thống Megacable tại Pereira, khiến lực lượng khẩn cấp phải tham gia xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống cáp treo.

Megacable là một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng của Pereira, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Hệ thống này gồm 4 nhà ga, 21 trụ và 50 cabin, trải dài khoảng 3,5 km. Do địa hình miền núi, các hệ thống vận tải trên cao được sử dụng tại nhiều thành phố Colombia để kết nối những khu vực có địa hình dốc và khó tiếp cận bằng đường bộ.

Tại Pereira, Megacable giúp kết nối các khu vực trong thành phố thông qua địa hình đồi núi. Tương tự, hệ thống TransMiCable ở Bogotá đưa hành khách qua các khu vực đồi của Ciudad Bolívar và vừa phục vụ giao thông, vừa trở thành một trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm.

Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại ngày 10/8 cho thấy một chuyến đi vốn bình thường có thể trở nên đáng sợ chỉ trong vài phút khi thiên tai xảy ra.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 11/8, trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng. Trong đó có 101 người thiệt mạng ở Pereira - nằm sâu trong vùng trồng cà phê và 95 người ở Cali - thành phố lớn thứ ba của đất nước. Nhiều cộng đồng thổ dân ở vùng Choco, gần tâm chấn động đất, vẫn đang bị mất điện và các dịch vụ cơ bản, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.

Nguồn: Times Of India

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 12/8/2026
Tags

du khách

cáp treo

động đất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

Lệnh bắt khẩn cấp Đặng Trường Thọ SN 2003 và 3 người khác

01:49
Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

Hyundai Staria mới ra mắt gần Việt Nam: Ghế VIP massage, bản điện chạy 544 km/sạc, có thêm tùy chọn hybrid

01:45
Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Clip: Ô tô đi trên cao tốc bị “vật thể lạ” rơi đập vỡ kính

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

Honda Click160 2026 có gì mới mà khiến Air Blade và Yamaha NVX phải dè chừng?

01:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại