Du khách 30 tuổi bị sóng cuốn khi đi bơi ở bãi biển nổi tiếng, hiện vẫn mất tích

Nhân viên cứu hộ đã giải cứu được người phụ nữ nhưng không thể định vị được người đàn ông đi cùng.

Jannik Jürgen Knobel, một công dân Đức 30 tuổi, đã mất tích sau khi xuống biển tại bãi biển Freedom ở Phuket (Thái Lan) vào ngày 10 tháng 8 năm 2026, tờ The Phuket Express đưa tin. Anh được cho là đã bị đuối nước và Cảnh sát Karon xác nhận việc tiếp tục tìm kiếm vào ngày 11 tháng 8.

The Phuket Express đưa tin rằng có gió lớn và sóng mạnh, đồng thời các quan chức đã cắm cờ đỏ cảnh báo. Cảnh sát Karon cho biết Knobel bơi cùng một du khách Đức khác, là một phụ nữ 28 tuổi, khi những con sóng cuốn cả hai ra biển. Nhân viên cứu hộ đã giải cứu được người phụ nữ nhưng không thể định vị được Knobel.

Cảnh sát Karon cho biết họ nhận được tin báo vào khoảng 3 giờ 48 chiều và chính thức ghi nhận Knobel là người mất tích. Cảnh sát, các đội cứu hộ, chính quyền địa phương và nhân viên ứng phó thảm họa sau đó đã tham gia vào một cuộc tìm kiếm phối hợp.

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The Phuket Express đưa tin rằng chiến dịch đã tạm dừng vào khoảng 6 giờ chiều vì ánh sáng ban ngày phai dần và điều kiện biển nguy hiểm có thể gây nguy hiểm cho nhân viên cứu hộ. Chiến dịch dự kiến sẽ tiếp tục khi điều kiện cải thiện, trong khi Cảnh sát Karon cho biết vào ngày 11 tháng 8 rằng cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Công tác tìm kiếm du khách vẫn đang diễn ra

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Thái Lan Suchart Chomklin đã ra lệnh cho Cục Lâm nghiệp huy động nhân lực sau khi nhận được báo cáo từ Nikorn Sirarotchananon, tổng cục trưởng của cục này. Các quan chức cũng hỗ trợ người thân của Knobel liên hệ với Đại sứ quán Đức tại Thái Lan và nộp đơn trình báo tại Đồn Cảnh sát Karon. Suchart chỉ đạo nhà chức trách hỗ trợ toàn diện cho công tác tìm kiếm đồng thời ưu tiên sự an toàn cho lực lượng cứu hộ. Nhà chức trách thúc giục những người đi biển tuân thủ các cảnh báo an toàn và tránh xuống biển khi cờ đỏ được treo.

Knobel đã lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng ở Nai Harn, nơi anh nhận phòng vào ngày 5 tháng 8 và dự kiến trả phòng vào ngày 11 tháng 8, cảnh sát cho biết. Sĩ quan điều tra Trung tá cảnh sát Charas Lempapan của Cảnh sát Karon xác nhận rằng cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục.

Nguồn: The Phuket News, Rawai