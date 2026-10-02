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Dù fan Mazda có thích hay không, hãng sẽ tiếp tục làm xe mới dùng nền tảng Trung Quốc

Khôi Nguyên
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Mazda đang cân nhắc tiếp tục hợp tác với Changan để phát triển thêm xe điện, sau khi 6e và CX-6e giúp hãng nhanh chóng mở rộng danh mục EV mà không phải tự phát triển toàn bộ nền tảng.

Trong khi nhiều đối thủ nhanh chóng phát triển các mẫu xe điện hấp dẫn, Mazda lại chậm chân trong suốt nhiều năm. Có thời điểm, hãng chỉ bán duy nhất một mẫu EV là MX-30, nhưng mẫu xe này nhanh chóng gây thất vọng và sớm bị khai tử.

Hiện tại, Mazda đã có những mẫu xe điện đáng chú ý như 6e/EZ-6 và CX-6e/EZ-60 tại một số thị trường. Hãng cũng đang chuẩn bị đưa thêm nhiều mẫu EV mới ra thị trường.

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Xe Mazda dùng nền tảng Trung Quốc đang thu hút sự chú ý. Ảnh: Er Shi Xiong Wan Che

Mazda tận dụng quan hệ với Changan để phát triển xe điện

Để nhanh chóng đưa hai mẫu xe điện mới ra thị trường đồng thời cắt giảm chi phí phát triển, Mazda đã tận dụng mối quan hệ hợp tác với Changan tại Trung Quốc.

Theo đó, Mazda 6e được phát triển dựa trên Deepal L07, trong khi CX-6e sử dụng nền tảng của Deepal S07. Dù không phải những mẫu xe được Mazda phát triển hoàn toàn từ đầu, quá trình chuyển đổi cũng không đơn thuần là thay logo và đổi tên.

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Mazda vẫn hợp tác Changan thúc đẩy phát triển xe điện. Ảnh: Gasgoo

Giá nhiên liệu tăng thúc đẩy nhu cầu xe điện

Theo ông Vinesh Bhindi, Giám đốc điều hành Mazda Australia, thời điểm Mazda 6e và CX-6e ra mắt cũng coincided với giai đoạn giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông. Điều này khiến nhu cầu đối với xe điện tăng đáng kể.

Trong bối cảnh đó, Mazda đã bắt đầu trao đổi với Changan về khả năng tiếp tục sử dụng các mẫu xe khác của hãng xe Trung Quốc để phát triển thành những mẫu EV mang thương hiệu Mazda.

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Giá xăng dầu tăng cao càng thúc đẩy người dân đổi sang xe điện. Ảnh: Mazda

“Người tiêu dùng đã bắt đầu chấp nhận xe điện như một lựa chọn phù hợp với lối sống của họ. Đáng tiếc là có lẽ phải đến khi nguồn cung nhiên liệu và giá nhiên liệu tăng lên, điều này mới xảy ra, bởi nó tạo ra tác động lớn hơn đối với nền kinh tế”, ông Bhindi chia sẻ với Go Auto.

Ông nói thêm: “Mối quan hệ hợp tác kéo dài 20 năm với Changan Automotive tại Nam Kinh là một mối quan hệ rất vững chắc. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về những cơ hội khác có thể triển khai.”

Mazda có thể phát triển SUV điện nhỏ hơn CX-6e

Mazda chưa tiết lộ những mẫu xe điện tiếp theo sẽ có kiểu dáng hay phân khúc nào. Tuy nhiên, một khả năng được đặt ra là hãng sẽ phát triển một mẫu SUV điện nhỏ hơn CX-6e.

Một ứng viên tiềm năng là Deepal S05. Changan đã bán mẫu SUV này tại Trung Quốc trong khoảng hai năm qua. S05 sử dụng chung nền tảng EPA1 với S07, do đó có thể tương đối dễ dàng được Mazda điều chỉnh để tạo thành một mẫu xe điện nhỏ hơn và có giá dễ tiếp cận hơn.

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Mazda có thể phát triển thêm nhiều mẫu xe điện khác. Ảnh: Mazda

Nếu kế hoạch này được triển khai, Mazda có thể nhanh chóng mở rộng danh mục xe điện mà không phải tự phát triển toàn bộ nền tảng mới từ đầu.

Mazda vẫn có vai trò riêng trong quá trình phát triển

Dù 6e và CX-6e sử dụng nền tảng và nhiều thành phần cơ bản từ hai mẫu xe Changan, Mazda không đơn giản chỉ đổi logo trên những mẫu xe có sẵn.

Hai mẫu xe được sản xuất tại một nhà máy khác với các mẫu xe Changan nguyên bản. Bên cạnh đó, các đội ngũ kỹ thuật của Mazda tại Nhật Bản và châu Âu cũng tham gia sâu vào quá trình phát triển.

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Tất nhiên, Mazda vẫn góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển. Ảnh: Er Shi Xiong Wan Che

Điều này cho thấy Mazda vẫn muốn tạo ra những sản phẩm mang đặc trưng riêng, dù tận dụng nền tảng và công nghệ có sẵn từ đối tác Trung Quốc.

Nếu Mazda thực sự muốn đẩy mạnh doanh số xe điện trong những năm tới, tiếp tục khai thác mối quan hệ với Changan có thể là một hướng đi giúp hãng rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí phát triển sản phẩm.

- Ảnh 6.
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Mazda

Changan

Mazda 6e

Deepal

Trung Quốc

xe điện

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