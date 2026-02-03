Chiều 3/2, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đưa ra nhận định mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 .

Theo ông Lâm, trong dịp chính Tết, thời tiết trên cả nước được dự báo khá thuận lợi, ít xảy ra hiện tượng nguy hiểm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân và tham gia các hoạt động lễ hội.

Thời tiết Tết Nguyên đán năm nay khá thuận lợi. (Ảnh minh hoạ: Đào Đạt)

Theo đó, trong giai đoạn 7-10/2 (từ 20 tháng Chạp đến Tết ông Công ông Táo), miền Bắc khả năng xuất hiện đợt không khí lạnh mạnh gây rét trên diện rộng.

Đợt không khí lạnh này có thể tràn về vào ngày 7-8/2 gây mưa rào, trời rét ở miền Bắc, vùng núi và trung du khả năng rét đậm, rét hại. Ngày 9-10/2, mưa giảm hẳn, nhiệt độ miền Bắc xu hướng tăng cao nhất 18-21°C, thấp nhất 14-17°C.

"Như vậy trước Tết ông Công, ông Táo sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở vùng núi, trung du Bắc Bộ, sau đó trời ấm dần lên" , ông Lâm thông tin.

Tại Trung Bộ, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông trong khoảng thời gian từ 7-10/2. Sau đó, mưa ở các địa phương này giảm.

Trong thời kỳ dự báo, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, sương mù xuất hiện lúc sáng sớm ở cao nguyên Trung Bộ, ngày nắng, không xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng đang theo dõi áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippines, tuy nhiên khả năng di chuyển vào Biển Đông tương đối thấp.

Những ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (11-14/2, tức 24-27 tháng Chạp), không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, Bắc Bộ trời nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ ở Đông Bắc Bộ 19-22°C, Tây Bắc Bộ 23-26°C. Trong đó, phía Đông đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trung Bộ nhiều mây, đêm mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, trong đó, Thanh Hoá đến TP Huế nhiệt độ 23-26°C, duyên hải Nam Trung Bộ 26-29°C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mây, trời nắng. Giai đoạn từ 11-12/2, phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và khu vực Nam Bộ khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Dịp Tết Nguyên đán (14-20/2, tức 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), miền Bắc phổ biến đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét, trưa chiều nắng nhẹ.

Trung Bộ phổ biến ít mưa, trong đó, đầu thời kỳ có mưa rải rác ở Trung Trung Bộ, những ngày Tết mưa chỉ xuất hiện vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đêm và sáng sớm nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, không xảy ra nắng nóng nhưng khả năng xuất hiện mưa trái mùa cục bộ trước Tết và mưa vài nơi trong dịp Tết.

Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vài nơi và chưa có dấu hiệu xuất hiện nắng nóng.

Ông Hoàng Phúc Lâm cũng cảnh báo triều cường ở ven biển các tỉnh, thành phố miền Đông của Nam Bộ từ 14-22/2, trọng tâm là từ 18-22/2 tức mùng 2 đến mùng 6 Tết. Đỉnh triều cường tại Vũng Tàu ở mức trung bình nhiều năm. Nguy cơ gây ngập ở vùng trũng, thấp ven biển, ven sông ở mức trung bình.