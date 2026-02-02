Từ tin giả "phạt 5 triệu đồng" người dân quay clip CSGT làm nhiệm vụ: Khi nào được ghi âm, ghi hình?

Sáng ngày 2/2, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, hiện trên mạng xã hội đang đưa thông tin về việc Cục CSGT đưa ra đề xuất xử phạt 5 triệu đồng đối với cá nhân quay video lực lượng Cảnh sát giao thông khi đang làm nhiệm vụ mà chưa được sự cho phép. Kèm theo đó là hình ảnh do AI thiết lập.

Cục CSGT khẳng định đây là thông tin giả.

Các thông tin giả về việc xử phạt người quay clip CSGT làm nhiệm vụ

Đáng chú ý, các trang này còn đăng tải kèm theo hình ảnh do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. “Những thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật, không có việc Cục CSGT đưa ra đề xuất như vậy”, đại diện Cục CSGT khẳng định.

Theo đó, Cục CSGT khẳng định các cá nhân, tổ chức phát tán, lan truyền thông tin này sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Được quay clip CSGT làm nhiệm vụ trong trường hợp nào?

Quay phim giám sát CSGT bị xử phạt trong trường hợp nào?

Người quay phim giám sát CSGT nếu gây cản trở quá trình thực thi công vụ của CSGT thì sẽ bị phạt tiền. Thậm chí, nếu có hành vi quá khích, tùy mức độ có thể bị xử lý hình sự.Cụ thể, các trường hợp quay clip, sau đó đăng lên mạng vì mục đích xuyên tạc sự thật... có thể phải đối mặt các tình huống pháp lý sau đó.

Ngoài ra, những người không liên quan đến quá trình làm việc nếu ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của CSGT đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích bôi xấu, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của CSGT hoặc cố tình chống đối khi CSGT ngăn chặn thực hiện hành vi ghi âm, ghi hình có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ.

Theo Nghị định 144/2021, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng nếu cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.

Riêng với tình huống không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, người tham gia giao thông sẽ bị phạt theo mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung, tức là từ 30 - 40 triệu đồng với người đi ô tô, 8 - 10 triệu đồng với người đi xe máy.