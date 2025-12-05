Dự báo La Nina yếu xảy ra trong 3 tháng tới

(Ảnh minh họa: AP)

Theo cập nhật mới nhất của WMO, các chỉ số đại dương - khí quyển từ giữa tháng 11/2025 cho thấy các điều kiện giáp ranh với La Nina đã xuất hiện tại trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương xích đạo. Mặc dù La Nina thường gây giảm nhiệt độ toàn cầu nhẹ, nhiều khu vực trên thế giới vẫn được dự báo có nhiệt độ cao hơn mức trung bình trong thời gian tới.

WMO cho biết trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, xác suất vượt ngưỡng La Nina đạt 55%, trong khi khả năng trở lại trạng thái trung tính ENSO (dao động khí hậu lớn nhất Trái đất, tác động mạnh đến thời tiết toàn cầu) trong các giai đoạn kế tiếp (từ tháng 1/2026 đến tháng 4/2026) sẽ tăng dần từ 65% lên 75%. Tổ chức này nhận định hầu như không có khả năng xảy ra El Nino trong thời kỳ này.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh vai trò của các dự báo theo mùa: "Dự báo về El Nino - La Nina là công cụ thiết yếu đối với các lĩnh vực nhạy cảm khí hậu như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hỗ trợ hoạt động nhân đạo, giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế và bảo vệ tính mạng con người".

Theo WMO, các dịch vụ khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến ENSO trong những tháng tới nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định kịp thời.

WMO lưu ý rằng các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Nina và El Nino hiện diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, khiến thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn và tác động mạnh đến lượng mưa theo mùa.

Bên cạnh các bản tin ENSO, WMO cũng phát hành Cập nhật khí hậu mùa toàn cầu (GSCU), tích hợp ảnh hưởng của các dao động khí hậu lớn khác như dao động Bắc Đại Tây Dương (NAO), dao động Bắc Cực (AO) và dipole Ấn Độ Dương (IOD). Các cập nhật này giúp đưa ra bức tranh toàn diện hơn về nhiệt độ và lượng mưa toàn cầu trong mùa tới.

Dự báo mới nhất cho thấy từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, phần lớn Bắc bán cầu và nhiều khu vực Nam bán cầu có khả năng ấm hơn bình thường. Mô hình lượng mưa cũng tương đồng với điều kiện điển hình của La Nina yếu, nghĩa là xuất hiện các vùng mưa tăng và giảm rõ rệt tùy khu vực.

WMO cảnh báo người dân và các chính phủ cần tiếp tục theo dõi thông tin chính thức, nhất là trong bối cảnh La Nina năm nay được dự báo yếu và thời gian tác động ngắn, khiến biến động thời tiết hàng ngày có thể trở thành yếu tố chi phối lớn hơn.