Mấy ngày hôm nay dân tình đang xôn xao trước thông tin Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh giữa tháng 5. Đây được coi là hiện tượng hiếm gặp 40 năm trở lại đây.



Chia sẻ với Thanh Niên ông Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết: "Các tỉnh Bắc bộ đang có đợt mưa rào và giông trên diện rộng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 16/5. Dự báo trong các ngày 11 - 14/5, trước khi không khí lạnh tác động, vùng núi Bắc bộ sẽ có đợt mưa vừa, mưa to. Đến ngày 14/5, Bắc bộ bắt đầu chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, có khả năng gây ra gió mạnh cấp 6 ở vịnh Bắc bộ và vùng biển Trung bộ.

Được biết, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ C, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội dự báo thấp nhất 20 - 23 độ C. Ngoài nhiệt độ giảm sâu còn kèm theo mưa to đến rất to từ ngày 13-5, đặc biệt ở vùng núi Bắc Bộ. Nguy cơ cao xảy ra đa thiên tai lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, sạt lở, lũ lụt ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.

Thông tin này khiến dân tình xôn xao. một phần bởi hiện tượng lạ khi hiếm khi ở Bắc Bộ lại có đợt không khí lạnh như vậy. Ai ai cũng háo hức và mong muốn tận hưởng thời tiết hiếm gặp này. Vậy bạn đã lên kế hoạch gì cho những ngày lạnh đặc biệt của năm chưa?

KHÔNG KHÍ LẠNH THÌ ĐI ĐÂU, LÀM GÌ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ từ năm 1981 đến giờ tại Hà Nội có một số lần có nhiệt độ xuống dưới 20 độ C và dự báo thời gian tới nhiệt độ ở Hà Nội ít khả năng xuống 20 độ C nên đợt không khí lạnh tới ít khả năng lạnh kỷ lục. Những địa điểm hot hit ngoài miền Bắc giúp bạn tận hưởng nốt đợt không khí lạnh trước khi phải đối diện với nắng nóng.

Ảnh: @__dnguyenvsp.

Thời tiết Hà Nội mấy tuần nay cứ thất thường lúc nắng lúc mưa, lúc nóng lúc lạnh, có lẽ không ít người đã phải kêu than lên rằng "Sao thời tiết khó chịu đến thế?". Rồi đón không khí lạnh về rồi lại mưa... một combo "tắc đường" mà chả ai thích.

Thế nhưng "sau cơn mưa trời lại sáng", khi bằng lăng, phượng vĩ đang nở đầy đường thì tranh thủ những ngày mát trời lượn lờ phố xá.

Lúc này, sẽ chẳng phải đối diện với cái nắng gắt nên đi ngắm nhìn phố phường là lựa chọn hoàn hảo. Khắp các con phố, từng loại cây, loại hoa biến thiên, rắc những mảng màu điệu nghệ hoà vào phông nền xám nâu của thủ đô.

Cũng có thể là ghé vào các địa điểm đang làm mưa làm gió như: Nhà tù Hỏa Lò, bãi đá sông Hồng,... Hoặc đơn giản là ngồi cà phê, trò chuyện cùng bạn bè.

Còn nếu bạn có thời gian và kinh phí hơn thì có thì có thể đi xa hơn đến các địa điểm xa hơn như: Ba Vì, Sóc Sơn... Tại đây, bạn có thể thuê homestay hoặc villa để ở, cùng đó là tận hưởng không khí thiên nhiên, bỏ lại phía sau những lo toan thường ngày.

TRANH THỦ ĂN NHỮNG MÓN MÀ CHỈ KHI GIÓ MÙA NGƯỜI TA MỚI CẢM NHẬN HẾT ĐƯỢC

Những đợt không khí lạnh cũng là lúc nhiều người tìm đến các loại đồ ăn nóng. Các loại xôi đủ nguyên liệu, bánh trôi tàu thơm mùi gừng, cháo lòng nóng hổi, cà phê trứng, phở... là những món ăn giúp thực khách ấm bụng trong tiết trời se lạnh.

1. Cà phê trứng: Cà phê trứng mang đậm hương vị của cà phê quyện hòa thêm hương vị thơm ngậy của lòng đỏ trứng gà, thêm vị kem ngọt. Thường mùa hè ít nơi và cũng nhiều người ngại không uống món này, bởi mùa hè nóng, cà phê trứng như vậy sẽ hỏng. Vì vậy nếu là tín đồ của cà phê trứng thì bạn cũng nên tranh thủ những ngày không khí lạnh tràn về.

2. Cháo - phở: Đây là hai món được nhiều người ưa chuộng làm bữa sáng hoặc bữa xế. Nhưng khi mùa nóng đến thì "ngại" ăn hơn hẳn, bởi sẽ vừa ăn vừa lau mồ hôi.

3. Lẩu nướng: Trong những ngày gió mùa cùng bạn bè và gia đình bên bếp nướng than hồng rực là lựa chọn phù hợp. Đây cũng là một trong những món được ưa chuộng khi gió mùa về.

4. Ốc luộc: Món ăn mà mùa nào cũng có thể thưởng thức được nhưng sẽ chuẩn vị hơn vào những ngày lạnh. Ốc vặn, ốc nhồi, ngao hấp thơm bùi, giòn dai, chấm cùng mắm thơm chính là món ăn tuyệt vời nhất khi tụ tập bạn bè buổi tối gió lạnh.

