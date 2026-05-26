Khi cái nắng hạ phủ tràn tháng 6, cũng là lúc tứ hành xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi bước vào một tháng có nhiều xáo trộn về dòng tiền. Có người gặp được cơ hội mở rộng nguồn thu, có người lại phải học cách giữ của trước những khoản chi bất ngờ. Điểm chung là tháng 6 này không trôi qua êm đềm với bốn tuổi ấy, nhưng càng biến động thì cơ hội bứt phá càng rõ. Dưới đây là dự báo cụ thể theo từng tuần, để mỗi người có thể chuẩn bị tinh thần và sắp xếp tài chính cho phù hợp.

1. Tuổi Dần: Tuần đầu chững lại, nửa cuối tháng bứt tốc

Bước sang tuần đầu tháng 6, tức khoảng từ ngày 1 đến ngày 7, tuổi Dần dễ rơi vào trạng thái loay hoay với những khoản chi không có trong kế hoạch. Có thể là sửa xe, viện phí cho người thân hoặc một dịp hiếu hỉ đến đột ngột. Đây không phải dấu hiệu xấu mà là cách vũ trụ buộc người tuổi Dần phải nhìn lại cách quản lý tiền bạc của mình. Ai chịu khó ghi chép lại chi tiêu trong tuần này sẽ rút ra được bài học quý giá cho cả nửa năm còn lại.

Từ giữa tháng trở đi, tài vận của tuổi Dần khởi sắc thấy rõ. Khoảng ngày 14 đến ngày 22, nhiều người tuổi này nhận được lời mời hợp tác, một cuộc gặp tình cờ hoặc thông tin nội bộ giúp họ chốt được giao dịch quan trọng. Người làm công ăn lương có thể được giao thêm dự án kèm phụ cấp. Người kinh doanh đón được khách sộp hoặc đơn hàng lớn. Điểm cần lưu ý là tuổi Dần vốn nóng tính, dễ vì cái tôi mà bỏ lỡ cơ hội, vì thế trong tuần này nên nhường nhịn một chút, lắng nghe nhiều hơn nói.

Tuần cuối tháng, từ ngày 23 đến ngày 30, tuổi Dần nên dành thời gian tổng kết và cất giữ. Đừng vội đầu tư khoản tiền vừa kiếm được vào kênh mới khi chưa nghiên cứu kỹ. Giữ được tiền trong giai đoạn này quan trọng hơn kiếm thêm.

2. Tuổi Thân: Đầu tháng rộn ràng, giữa tháng cần tỉnh táo

Tuổi Thân khởi đầu tháng 6 khá thuận lợi. Trong khoảng mười ngày đầu, dòng tiền vào ổn định, công việc trôi chảy, các mối quan hệ làm ăn cũ bất ngờ liên hệ lại mang theo cơ hội mới. Nhiều người tuổi Thân sẽ nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc tiền từ một dự án tưởng đã quên.

Tuy nhiên đến khoảng giữa tháng, từ ngày 11 đến ngày 18, tuổi Thân cần đặc biệt tỉnh táo trước các lời mời góp vốn, đầu tư lướt sóng hoặc cho vay mượn. Người tuổi này vốn rộng rãi và cả tin, dễ vì nể tình mà đưa ra quyết định tài chính không sáng suốt. Đây cũng là giai đoạn cần tránh ký kết hợp đồng quan trọng nếu chưa đọc kỹ điều khoản. Một chữ ký vội vàng trong tuần này có thể khiến tuổi Thân vất vả nhiều tháng sau.

Mười ngày cuối tháng, tuổi Thân lấy lại được phong độ. Đây là thời điểm thích hợp để đàm phán tăng lương, mở rộng kinh doanh online hoặc tham gia khoá học nâng cao tay nghề. Tiền bỏ ra cho việc học trong giai đoạn này sẽ sinh lời gấp nhiều lần trong nửa cuối năm.

3. Tuổi Tỵ: Biến động lớn nhất nhưng cũng nhiều cơ hội bất ngờ

Trong bốn con giáp, Tỵ là tuổi có biến động tài vận rõ rệt nhất trong tháng 6. Tuần đầu tiên, tuổi Tỵ có thể đối mặt với một quyết định lớn liên quan đến nghề nghiệp, chuyển việc, đổi hướng kinh doanh hoặc tách ra làm riêng. Đừng sợ thay đổi, vì sao chiếu mệnh đang ủng hộ những ai dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Khoảng ngày 8 đến ngày 17, tuổi Tỵ có khả năng đón nhận một khoản thu nhập ngoài luồng. Có thể là tiền thưởng đột xuất, hoàn thuế, một món đồ cũ bán được giá tốt hoặc lộc từ người thân ở xa gửi về. Nên dành một phần khoản này để trả nợ cũ hoặc tích luỹ, đừng tiêu hết vào những thứ chóng vánh.

Tuần cuối tháng, tuổi Tỵ dễ gặp tiểu nhân trong công việc. Có người ganh tỵ với thành quả vừa đạt được, có người tung tin không hay sau lưng. Cách tốt nhất là làm việc lặng lẽ, giữ bằng chứng giao dịch rõ ràng và không khoe khoang trên mạng xã hội. Im lặng kiếm tiền là chiến thuật đúng đắn nhất cho tuổi Tỵ trong giai đoạn này.

4. Tuổi Hợi: Khởi sắc đều đặn, càng cuối tháng càng vượng

Khác với ba con giáp còn lại, tuổi Hợi đón nhận tháng 6 một cách êm ả và đầy hứa hẹn. Tuần đầu, tuổi Hợi nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, thường là người lớn tuổi hoặc cấp trên. Một lời giới thiệu, một cuộc điện thoại đúng lúc có thể mở ra hướng đi mới cho công việc.

Từ ngày 10 đến ngày 20, tuổi Hợi nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng, xin tăng lương hoặc thương lượng lại các điều khoản hợp đồng. Sao Thiên Tài chiếu mệnh giúp lời nói của Hợi có trọng lượng hơn bình thường, dễ được người khác lắng nghe và đồng thuận.

Mười ngày cuối tháng là đỉnh điểm tài vận của tuổi Hợi. Người độc thân có thể nhờ đào hoa mà gặp đối tác làm ăn lý tưởng. Người đã có gia đình thì hai vợ chồng cùng đồng lòng nên kế hoạch tài chính dài hạn được khởi động suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để tuổi Hợi cân nhắc các kênh tích sản an toàn như vàng hoặc gửi tiết kiệm kỳ hạn dài.

Bốn con giáp Dần, Thân, Tỵ, Hợi bước vào tháng 6 với những kịch bản tài chính rất khác nhau, nhưng đều chung một điểm: ai biết lắng nghe trực giác, kiểm soát cảm xúc và không tham lam thì sẽ giữ được lộc lâu bền. Tiền bạc trong tháng này đến rồi đi rất nhanh, vì thế cách phản ứng quan trọng hơn nhiều so với việc kiếm được bao nhiêu.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.