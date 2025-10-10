Lựa chọn ngành nghề phù hợp với xu hướng xã hội sẽ giúp các bạn trẻ giảm nguy cơ thất nghiệp. Dưới đây là dự báo 4 ngành nghề thừa nhân sự trong 5 năm tới, bạn có thể tham khảo thêm để có định hướng đúng đắn.

Tài chính - Ngân hàng

Trong một báo cáo gần đây cho thấy, ngành Tài chính - Ngân hàng có thể cắt giảm khoảng 200.000 lao động trong vòng 3 - 5 năm tới, do công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) dần thay thế con người thực hiện một số công việc.

Khảo sát của BI cũng nhấn mạnh, nhiều giám đốc ngân hàng dự kiến cắt giảm 3% lực lượng lao động. Trong đó, những nhân viên thuộc bộ phận văn phòng, vận hành trung gian, phân tích hay viết báo cáo có tỷ lệ bị sa thải cao nhất.

Nhiều ngành nghề đối mặt với nguy cơ cắt giảm nhân sự. (Ảnh minh họa)

Trước làn sóng AI, gần ¼ số người được hỏi làm việc tại các tập đoàn lớn như Citigroup, JPMorgan Chase và Goldman Sachs dự đoán mức giảm nhân sự 5 - 10%. Đây được cho là xu thế không thể tránh khỏi khi trí tuệ nhân tạo giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí.

Kế toán

Kế toán là hoạt động ghi chép, phân loại, kiểm tra, báo cáo thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân. Ngành học này được nhiều trường đại học ở nước ta đào tạo.

Báo Lao Động dẫn lời ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT cho hay, trong bối cảnh hầu hết các tỉnh thành chuyển đổi số, không dùng đến giấy tờ, dự kiến khoảng 85% người làm kế toán có thể mất việc trong tương lai, kể cả những người làm việc lâu năm.

Do đó, việc trở thành phiên bản tốt hơn qua mỗi ngày là điều vô cùng cần thiết, giúp bạn đảm bảo sự tồn tại lâu dài trong lĩnh vực này.

Dịch thuật

Sự xuất hiện của ứng dụng giọng nói, văn bản dần giúp con người chuyển ngữ dễ dàng hơn. Thay vì ngồi tra cứu và dịch văn bản theo yêu cầu, thì giờ đây những ứng dụng này sẽ giúp bạn tạo ra bản dịch ngày càng sát nghĩa, nhanh chóng.

Một số bản demo trực tuyến chỉ ra rằng ChatGPT thực hiện công việc dịch thuật tốt hơn nhiều so với Google Dịch. Khi các công ty chạy đua để cải thiện mô hình ngôn ngữ và đào tạo hệ thống của họ bằng ngoại ngữ, yêu cầu về biên dịch viên mới vào nghề sẽ giảm.

Thậm chí, nhiều công ty có thể không tuyển dụng nhân sự mới và sa thải nhân viên cũ, vì AI đã giúp họ thay thế công việc của con người với hiệu quả vượt mong đợi.

Công nghệ và khởi nghiệp

Theo tờ New York Times, có khoảng 135.000 lao động ngành công nghệ và khởi nghiệp bị sa thải từ tháng 4/2023 đến nay. Nhiều nhân sự lĩnh vực lập trình cũng đang bấp bênh hơn bao giờ hết vì trí thông minh của trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo của CompTIA cho thấy, số lượng bài đăng tuyển dụng nhân viên lập trình có kinh nghiệm giảm 56% so với 5 năm trước. Đối với những công việc không yêu cầu lập trình có kinh nghiệm, tỷ lệ tuyển dụng giảm đến 67%.

Rõ ràng, AI đang tạo nên cơn sóng thần trên thị trường lao động, khiến nhiều người đối mặt với nguy cơ thất nghiệp trong tương lai.