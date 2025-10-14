Mới đây, một cô gái 20 tuổi ở Thái Lan đã vô cùng đau đớn trước cái chết của mẹ mình và muốn làm rõ những nghi vấn xung quanh.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, mới đây, cô gái trẻ Kanyavee “Mint” Nanongtoom, sinh viên năm thứ 2 ngành thú y, đã đến gặp bà Paveena Hongsakul, người sáng lập Quỹ Pavena dành cho Trẻ em và Phụ nữ, vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, để yêu cầu giúp đỡ tìm ra sự thật đằng sau cái chết của mẹ cô và đưa thi thể bà trở về Thái Lan.

Mint giải thích rằng mẹ cô, bà Nongnaphat, 47 tuổi, đã ly hôn với cha cô khi cô mới sinh ra và là trụ cột gia đình kể từ đó. Trước đây, bà từng mở một quán trà sữa nhưng buộc phải đóng cửa do khó khăn tài chính.

Sau đó, bà Nongnaphat đi học để trở thành một chuyên viên mát-xa và được mời làm việc tại một spa do một người Thái làm chủ ở thành phố Yuki, tỉnh Ibaraki, Nhật Bản. Mint cho biết mẹ cô đã chấp nhận cơ hội này với hy vọng kiếm đủ tiền để trang trải việc học của cô.

Cô Mint tới gặp bà Paveena Hongsakul để mong nhận được sự giúp đỡ.

Theo Mint, mẹ cô đã làm việc tại spa này được 6 tháng trước khi bà được phát hiện trong tình trạng khỏa thân và bất tỉnh trên giường mát-xa vào ngày Chủ nhật, ngày 5 tháng 10 vừa qua.

Mint nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng với mẹ vào khoảng 11 giờ đêm ngày 4 tháng 10, trong đó bà Nongnaphat nói với cô rằng bà bị một khách hàng người Nhật Bản hung hăng siết cổ.

Cô gái trẻ mong nguyên nhân cái chết của mẹ mình sẽ được làm sáng tỏ.

Bà Nonggnaphat cho biết bà đã chống trả và đe dọa sẽ báo cảnh sát, khiến anh ta phải thả bà ra. Một người bạn của bà Nongnaphat sau đó đã nói với Mint rằng người này nói chuyện lần cuối với mẹ cô vào khoảng trưa ngày 5 tháng 10. Chủ spa được cho là đã nói rằng bà Nongnaphat đã hẹn hò với một người đàn ông.

Người bạn này sau đó đã xác nhận với Mint rằng bà Nongnaphat đã qua đời vào ngày 5 tháng 10, mặc dù nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng. Mint bắt đầu nghi ngờ tại sao chủ spa lại che giấu cái chết của mẹ cô và thậm chí xóa tất cả ảnh và thông tin về bà khỏi trang web của spa.

Sau đó, cô lên mạng xã hội, đăng ảnh chân dung mẹ và kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về cái chết của bà hãy cung cấp. Tuy nhiên, chủ spa được cho là đã yêu cầu Mint xóa bài đăng và đe dọa sẽ kiện cô vì làm tổn hại đến danh tiếng của spa.

Trong khi đó, bà Paveena cam kết hỗ trợ Mint và bắt đầu phối hợp với Bộ Ngoại giao, Interpol và Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Tokyo để điều tra cái chết của bà Nongnaphat.

Bộ Ngoại giao đã cấp cho Mint khoản vay 200.000 baht để trang trải chi phí đưa thi hài mẹ cô về Thái Lan, và Mint cũng đã phát động một chiến dịch quyên góp để gây quỹ bổ sung.

Gia Linh (Theo The Thaiger)