Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phân chia thành 17 dự án độc lập

Lê Sáng |

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân chia Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành 17 dự án độc lập.

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 6/4/2026 về việc triển khai Nghị quyết số 265/2025/QH15 về cho phép tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam thành các dự án độc lập; điều chỉnh một số nội dung Phụ lục I và II Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23/4/2025.

Người quyết định đầu tư được phép tách các dự án thành các dự án thành phần

Nghị quyết nêu rõ, người quyết định đầu tư được phép tách các dự án trên thành các dự án thành phần/dự án thành phần độc lập.

Người quyết định đầu tư không phải phê duyệt chủ trương đầu tư; được lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án, triển khai xây dựng khu tái định cư trên cơ sở Hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật được triển khai sau khi Chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam bàn giao hồ sơ và xác định mốc giới trên thực địa giải phóng mặt bằng cho địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và được cập nhật, tổng hợp, phê duyệt điều chỉnh Dự án và được bố trí nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương hàng năm.

Người quyết định đầu tư dự án được áp dụng một trong các hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế

Đồng thời, người quyết định đầu tư dự án được áp dụng một trong các hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế khi lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hoá, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, nhà thầu xây lắp, nhà thầu thực hiện hợp đồng EPC (Thiết kế - Mua sắm – Thi công), EC (Thiết kế - Thi công), EP (Thiết kế - Mua sắm), chìa khoá trao tay. Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan chỉ đạo Tư vấn thiết kế tuyến thẳng nhất có thể, chính xác về thông số kỹ thuật bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn… hạn chế tối đa phải nắn, chỉnh tuyến khi đã giải phóng mặt bằng tránh lãng phí; tiếp tục đánh giá, kiểm soát chặt chẽ trong triển khai các cơ chế đặc thù, đặc biệt được áp dụng, kịp thời báo cáo, kiến nghị xử lý những vướng mắc, phức tạp phát sinh, bảo đảm phù hợp yêu cầu thực tiễn, phòng ngừa vi phạm pháp luật, tránh lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, Nghị quyết điều chỉnh Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kế hoạch triển khai Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo Phụ lục II của Nghị quyết này.

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

