Dự án dự kiến mang lại 1,5 tỷ USD/năm cho kinh tế Việt Nam khởi động trở lại

Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) tại xã Long Sơn.

Tại buổi làm việc, ông Kulachet - Tổng giám đốc LSP cho biết dự án này có vốn đầu tư 5,5 tỷ USD, là khoản đầu tư lớn nhất của Tập đoàn SCG (Thái Lan) tại Việt Nam tính tới hiện tại. Tuy nhiên, sau khi vận hành thương mại vào cuối năm ngoái, doanh nghiệp đã phải tạm dừng hoạt động do nhu cầu toàn cầu sụt giảm, giá nguyên liệu tăng cao và khó khăn chung của ngành hóa dầu thế giới.

Gần đây, khi thị trường dần cải thiện nhờ giá dầu giảm, LSP đã quyết định tái khởi động, dù vẫn còn đối diện nhiều thách thức. Để duy trì sản xuất ổn định và nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty triển khai dự án cải tạo LSPE với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.

Theo lãnh đạo LSP, khi đi vào hoạt động toàn bộ, nhà máy dự kiến đóng góp khoảng 1,5 tỷ USD/năm cho nền kinh tế Việt Nam. Hiện LSP cũng tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động.

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng LSP đã hoạt động trở lại sau giai đoạn khó khăn, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước quy mô, sự hiện đại của nhà máy. Ông đánh giá cao mức đóng góp ngân sách 150 triệu USD mỗi năm và nhấn mạnh vai trò của dự án trong phát triển kinh tế TP. HCM cũng như cả nước.

Lãnh đạo thành phố cho rằng Long Sơn là địa điểm đầu tư lý tưởng cho ngành hóa dầu, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi thêm các nhà đầu tư để khai thác tối đa lợi thế của khu vực này. Ông cũng đề nghị LSP đẩy mạnh hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô và tận dụng toàn bộ diện tích dự án.

Tháng 9/2024, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn phát thông báo tổ hợp hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, TP.HCM) chính thức vận hành thương mại. Đây là tổ hợp hóa dầu tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD.

Tổ hợp được kỳ vọng trong việc phát triển, tăng trưởng kinh tế lâu dài và nâng cao lợi thế cạnh tranh cho ngành hóa dầu và nhựa tại Việt Nam. Các sản phẩm của tổ hợp là nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp khác như: đóng gói bao bì, sản xuất nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô...

Hai tháng sau, tổ hợp hóa dầu Long Sơn bất ngờ tạm dừng hoạt động thương mại do nhu cầu toàn cầu giảm khiến ngành hóa dầu của doanh nghiệp này cũng giảm lợi nhuận, lỗ nặng.

Cuối tháng 8 vừa qua khi thị trường tốt hơn, tổ hợp hóa dầu Long Sơn vận hành trở lại sau 9 tháng tạm dừng.