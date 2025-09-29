Dự án 7.800 ha, trị giá 300.000 tỷ đồng: Một Tập đoàn của Việt Nam quyết hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”

Video mô phỏng Dự án Đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng trong tương lai do AI ChatGPT sáng tạo (video chỉ mang tính chất giả định).

Hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng”

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả do ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, dẫn đầu đã có buổi làm việc với ông Oh Se-hoon, Thị trưởng thành phố Seoul. Tham dự chương trình còn có ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Đèo Cả đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và chọn lọc các kinh nghiệm, nhằm huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm sắp tới. Nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị đứng đầu liên danh Đèo Cả - Văn Phú, đã tổ chức nghiên cứu, đề xuất và triển khai dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đèo Cả Group

Với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 300.000 tỷ đồng (chưa gồm kinh phí GPMB), dự án bao gồm nhiều hạng mục đầu tư như tuyến đại lộ ven sông Hồng dành cho phương tiện xe cơ giới, hệ thống đường sắt đô thị phục vụ giao thông công cộng và các vùng không gian xanh chạy dọc ven sông. Do đó, dự án đòi hỏi việc huy động nguồn lực lớn trong và ngoài nước để sớm khởi công vào tháng 1/2026 và hoàn thành trước năm 2030 như yêu cầu của UBND TP. Hà Nội.

Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đèo Cả Group

Sau khi tiếp thu chỉ đạo từ Tổng Bí thư ngày 22/8 và ý kiến của lãnh đạo TP. Hà Nội, Tập đoàn Đèo Cả đã tổ chức đoàn công tác đến thành phố Seoul nhằm học hỏi kinh nghiệm về “kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc, từ đó áp dụng để kiến tạo “kỳ tích sông Hồng” tại Việt Nam, phù hợp với tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

“Kỳ tích sông Hàn” đề cập tới thời kỳ công nghiệp hóa thần tốc tại Hàn Quốc, diễn ra trong giai đoạn giữa của thế kỷ 20 và kéo dài cho đến đầu thế kỷ 21. Trong giai đoạn này, Seoul đã trở thành trung tâm tài chính và công nghệ hàng đầu thế giới, tận dụng các dự án quy hoạch đô thị để biến sông Hàn thành “trục phát triển đô thị – văn hóa – du lịch”.

Bài học từ khai thác đại lộ sông Hàn của Hàn Quốc

Trong chuyến thị sát dọc sông Hàn tại Seoul chiều 26/9, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng ghi nhận một số đoạn cầu cạn được thiết kế hợp lý, phù hợp để Tập đoàn Đèo Cả tham khảo và nghiên cứu áp dụng. Đáng chú ý là các giải pháp hạ thấp cao trình cầu cạn nhằm giữ gìn cảnh quan đôi bờ, đồng thời bảo đảm tĩnh không giao cắt với hệ thống cầu đã được xây dựng từ trước ở hai bên sông.

Bên cạnh đó, đoàn công tác ghi nhận một số đoạn cầu cạn chạy dọc ven sông Hàn có mật độ trụ dày, với hơn 30 cầu vượt sông, kéo theo khối lượng kết cấu bê tông lớn.

Trước thực tế này, lãnh đạo Tập đoàn Đèo Cả đã thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc để tìm kiếm giải pháp tối ưu và bài học kinh nghiệm. Theo lý giải của giới chuyên gia, do dự án đại lộ sông Hàn được cải tạo cách đây 18 năm (2007), thời điểm đó điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn chưa cho phép áp dụng các phương án tối ưu hơn, chẳng hạn sử dụng công nghệ đào hầm TBM (Tunnel Boring Machine) để giảm tác động đến cảnh quan tự nhiên hai bên bờ.

Toàn cảnh sông Hàn ở Seoul. Ảnh: Đèo Cả Group

Công viên Sông Hàn tại Seoul. Ảnh: Đèo Cả Group

Đây là kinh nghiệm thực tiễn để Tập Đoàn Đèo Cả nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp khoan hầm tối ưu hơn, nhằm giữ gìn cảnh quan tự nhiên vốn có của sông Hồng (Hà Nội) và giảm thiểu tác động đến môi trường của khu vực Thủ đô.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cũng thẳng thắn trao đổi với các chuyên gia Hàn Quốc về kịch bản lưu lượng lũ vượt 3.000 m³/s vào mùa hè. Khi đó, cần xây dựng hệ thống hồ chứa điều tiết lũ thượng nguồn để điều tiết dòng chảy, giảm áp lực lưu lượng đổ về hạ lưu sông Hàn. Đồng thời cần nạo vét định kỳ lòng sông và kênh rạch nhằm tăng khả năng thoát lũ, giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị.

Một nội dung được Tập đoàn Đèo Cả đặc biệt quan tâm trong chuyến thị sát chiều 26/9 đó là kế hoạch xử lý nước thải trước khi đổ vào sông Hồng đoạn qua Thủ đô Hà Nội và chăm sóc hệ thống thảm thực vật theo cách thành phố Seoul đã thực hiện. Việc giải quyết trọn vẹn “bài toán” này mới có thể khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước và hình thành dòng chảy “du lịch xanh” thu hút khách quốc tế.

Bên cạnh đó, qua thảo luận với Tập đoàn Đèo Cả về phát triển giao thông đô thị bền vững, chính quyền thành phố Seoul cũng đúc rút nhiều bài học từ khai thác đại lộ sông Hàn: đẩy mạnh hệ thống xe buýt dọc bờ sông, nghiên cứu triển khai tuyến monorail - tương đồng với đề xuất của Tập đoàn Đèo Cả cho dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, nhằm tăng năng lực vận tải công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân và giảm ùn tắc khu vực nội đô.

Sau khi trao đổi, Tập đoàn Đèo Cả đề xuất Thị trưởng Seoul hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc giàu kinh nghiệm trong đầu tư, thiết kế và phát triển đô thị ven sông. Đồng thời, báo cáo lên Đại sứ quán và Chính phủ hai nước nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thi công, đào tạo và chuyển giao công nghệ mới.

Mở rộng xúc tiến hợp tác quốc tế

Trước đó, đoàn công tác Tập đoàn Đèo Cả đã làm việc với Tập đoàn POSCO nhằm trao đổi về triển vọng hợp tác đầu tư và thi công tại dự án Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng, cũng như các dự án hạ tầng giao thông khác tại Việt Nam theo mô hình đối tác công-tư (PPP).

Phát huy thế mạnh sản xuất và thi công các công trình thép cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án tại Việt Nam, POSCO được kỳ vọng sẽ mang đến cho Đèo Cả các giải pháp tiên tiến, rút ngắn tiến độ bằng phương pháp thi công modular, đồng thời phối hợp cung cấp vật liệu trong các dự án đường sắt tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đèo Cả và POSCO bày tỏ kỳ vọng sớm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong các dự án PPP về cao tốc, cầu và hầm đường bộ thời gian tới.

Cũng trong chuyến đi, đoàn công tác của Tập đoàn Đèo Cả đã có các buổi làm việc nhằm xúc tiến cơ hội hợp tác với một số thương hiệu tiêu biểu tại Hàn Quốc như công ty tư vấn thiết kế Yooshin Engineering, công ty Hoban Construction, công ty KIND,…

Ảnh: Đèo Cả Group

Thông qua các hoạt động xúc tiến hợp tác với những đối tác hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực hạ tầng, Tập đoàn Đèo Cả đang từng bước nâng tầm vị thế và nguồn lực để hiện thực hóa “kỳ tích sông Hồng” trong kỷ nguyên mới của đất nước.



