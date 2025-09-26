Ngày 19/12/2025 sẽ khởi công mở rộng hầm Cù Mông

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình đầu tư, xây dựng hệ thống hầm trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, với mục tiêu hoàn thiện đồng bộ 9 hầm đường bộ trong giai đoạn tới.

Theo Bộ Xây dựng, đối với giai đoạn 2017 – 2020, 3 hầm còn lại là Cù Mông, Núi Vung và Thần Vũ sẽ được triển khai đầu tư, lựa chọn nhà thầu để khởi công vào dịp 19/12/2025. Đặc biệt, hầm Cù Mông có chiều dài 2.572m được đề xuất đầu tư hoàn thiện nhằm đồng bộ với quy hoạch cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh.

Dự án hầm Cù Mông có điểm đầu tiếp giáp gói thầu 11-XL thuộc Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh tại Km19+800. Điểm cuối tiếp giáp gói thầu 12-XL của Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn-Chí Thạnh tại Km24+900 - Ảnh: Đèo Cả

Ban Quản lý Dự án 85 đánh giá, vị trí tuyến cao tốc đoạn qua hầm Cù Mông là một trong những điểm thắt của toàn tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến khả năng khai thác, năng lực vận hành và hiệu quả của tuyến đường bộ cao tốc phía Đông.

Theo số liệu khảo sát của Tư vấn lập dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh, dự báo lưu lượng xe trên luồng tuyến Quốc lộ 1 (bao gồm cả cao tốc) đến năm 2025 vào khoảng 25.000-27.000 xe/ngày đêm. Với lưu lượng này sẽ dẫn tới khả năng quá tải khai thác đối với quy mô 2 làn xe qua khu vực hầm Cù Mông.

Bộ Xây dựng đánh giá, việc đầu tư mở rộng hầm nhằm tăng năng lực lưu thông, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến trong quá trình khai thác, sử dụng, nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án là cần thiết.

Ban Quản lý dự án 85 đề xuất giải pháp thiết kế mở rộng hầm Cù Mông theo phương án xây dựng thêm một ống hầm về phía trái của 2 ống hầm hiện trạng với thông số kỹ thuật như sau:

Với 2 ống hầm hiện trạng, khai thác mỗi ống hầm 2 làn xe. Phương án này có thuận lợi khi chi phí xây dựng thấp, hạn chế mở rộng chiếm dụng mặt bằng.

Ban Quản lý dự án 85 đã rà soát và dự tính sơ bộ chi phí tổng mức đầu tư mở rộng hầm Cù Mông và đường dẫn hai đầu hầm là 1.299,7 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện dự án.

Hầm Cù Mông dài thứ 3 Việt Nam 100% do kỹ sư người Việt xây dựng

Dự án đường bộ xuyên đèo Cù Mông, với tổng chiều dài hơn 6,6 km, trong đó phần hầm dài gần 3 km, đã chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động vào cuối tháng 1/2019, sau hơn 3 năm thi công. Công trình có tổng mức đầu tư lên tới 3.921 tỷ đồng, thiết kế vận tốc 80 km/giờ, và được đánh giá là dự án phức tạp nhất từ trước đến nay tại khu vực Nam Trung Bộ.

Dự án được thực hiện bởi các doanh nghiệp và nhà thầu trong nước, áp dụng nền tảng công nghệ và kỹ thuật hiện đại của thế giới. Khu vực thi công đèo Cù Mông vốn phức tạp, với các đặc điểm địa chất khó khăn.

Cửa hầm Cù Mông nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhịp sống Thị trường

Để đảm bảo an toàn và tránh những khu vực có đứt gãy địa chất lớn, các chuyên gia và kỹ sư đã phải thi công theo hướng vòng cung để giảm thiểu hiện tượng sụt trượt đất đá. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ và phòng cháy chữa cháy luôn túc trực 24/24 để bảo đảm an toàn cho công trình.

Giai đoạn thi công gặp nhiều khó khăn nhất là đào thông hai đầu hầm, mất tới 18 tháng. Trong suốt quá trình này, chủ đầu tư đã tận dụng khoảng 30% lượng vật liệu đất đá từ việc đào để làm vỏ hầm và nền đường. Nhờ vào kinh nghiệm từ dự án xây dựng hầm Đèo Cả, tốc độ thi công đã được cải thiện gấp đôi, đạt 12 mét vỏ hầm/ngày.

Đèo Cù Mông nhìn từ trên cao. Clip: Tungtang TV

Sự sáng tạo và nhanh nhạy của các kỹ sư, công nhân Việt Nam đã đóng góp rất lớn vào thành công của dự án, với các biện pháp kỹ thuật mới giúp nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Sau lễ khánh thành, hầm đường bộ Cù Mông trở thành hầm thứ ba dài nhất ở Việt Nam, chỉ xếp sau hầm Hải Vân (dài hơn 6,28 km, khánh thành tháng 6/2005) và hầm Đèo Cả (dài hơn 4 km, thông xe vào tháng 7/2017). Công trình này không chỉ giúp giảm thiểu nguy hiểm khi di chuyển qua đèo mà còn rút ngắn thời gian di chuyển, từ 30 phút xuống chỉ còn 6 phút.