Dự án 1 tỷ USD của Việt Nam tại Lào chính thức hoạt động

Dự án này là Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn.

Ngày 26/9, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn đã hoàn thành công tác nối lưới, thử nghiệm và chính thức đưa vào vận hành thương mại. Dự án có tổng quy mô công suất 600 MW. Dự án nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn tại huyện Khăm Kợt, tỉnh Bolikhamxay, nước Lào, với cao độ từ 1400 m đến gần 2000 m so với mực nước biển.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn sử dụng tuabin có công suất 6.25 MW và 8 MW của hãng Goldwind (với sải cánh 182 m và chiều cao tuabin là 120 m), do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phú Xuân (PXC) làm tổng thầu. Trên thực tế, dự án này được nghiên cứu khảo sát từ tháng 10/2023, chính thức khởi công xây dựng vào tháng 4/2024 và đã hoàn thành đóng điện, vận hành thương mại vào tháng 9/2025.

Trước đó, ngày 6/9/2025, CTCP đầu tư và Năng lượng Việt Lào (VLE) là Chủ đầu tư Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn cùng với Tổng Công ty truyền tải điện và các bên liên quan đã hoàn thành đóng điện đồng bộ từ Ngăn xuất tuyến 220 kV tại Trạm biến áp 220 kV Đô Lương, Trạm biến áp 220kV ĐG Trường Sơn và Đường dây 220kV ĐG Trường Sơn – Đô Lương.

Như vậy, dự án này có tốc độ đầu tư xây dựng nhanh nhất, khi được thực hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, khoảng 15 tháng (kể từ khi thi công đến khi vận hành thương mại).

Dự án điển hình trong phát triển quan hệ hợp tác Việt – Lào

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn được đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn được coi là dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về chính trị, an ninh quốc phòng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Đây cũng là dự án được đánh giá là điển hình trong phát triển quan hệ hợp tác Việt - Lào.

Đặc biệt, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là dự án có tổng vốn đầu tư lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đưa vào vận hành (trong đó bao gồm đầu tư cả phần đường dây phía Việt Nam) là khoảng 1 tỷ USD. Đây cũng là dự án điện gió có tổng công suất lớn nhất do nhà đầu tư Việt Nam đầu tư từ trước tới nay.

Trên thực tế, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là dự án có diện tích chiếm dụng đất ít, không ảnh hưởng đến các hộ dân trong khu vực, do đó không phải di dân. Hơn nữa, dự án được đầu tư với chủ trương phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng việc hỗ trợ cho địa phương, phát triển sinh kế cho người dân trong khu vực dự án như hỗ trợ công tác an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nước sạch, giáo dục, hỗ trợ đào tạo giống cây trồng, đào tạo nông nghiệp, hỗ trợ hạ tầng, đồng thời nâng cấp cấp cửa khẩu Nậm On (Lào) – Thanh Thủy (Việt Nam). Dự án còn làm cơ sở cho việc triển khai đường Cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn. Đây là dự án có tổng mức hỗ trợ lớn cho nước bạn Lào trên 400 tỷ Kíp, tương đương với khoảng 500 tỷ VNĐ.

Với tổng quy mô công suất 600 MW, khi đưa vào vận hành, Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn đã bổ sung nguồn điện tái tạo kịp thời cho hệ thống điện Việt Nam trong giai đoạn phụ tải tăng cao, đòng thời góp phần tăng cường khả năng đảm bảo cung ứng điện, giảm nguy cơ thiếu điện cho các tỉnh miền Bắc của Việt Nam do dự án đấu nối và phát điện trực tiếp về khu vực miền Bắc.

Cụm Nhà máy điện gió Trường Sơn là dự án nằm trong danh sách dự án đầu tư trọng điểm của kế hoạch hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào năm 2024, ký ngày 7/1/2024.