Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một kíp điều khiển drone thuộc trung tâm Rubicon đã đánh trúng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) HIMARS của Ukraine.

Người vận hành drone khi đó đang ở chế độ “săn tự do”. Sau khi phát hiện đối phương phóng tên lửa từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt, người vận hành đã lập tức cho drone bám đuổi.

Theo mô tả, mục tiêu rút lui trên đường cao tốc với tốc độ “đáng kể”. Tuy nhiên, sau một cuộc truy đuổi kéo dài, drone “vẫn đánh trúng” xe chiến đấu HIMARS của đối phương.

Thông báo nêu rõ, mục tiêu bị bắt kịp ở khu vực điểm dân cư Novobakhmetyevo, trên lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Trước đó, một bệ phóng HIMARS của Ukraine được cho là “vỡ thành nhiều mảnh” tại tỉnh Chernihiv sau khi bị trúng drone “Geranium” gần làng Khlopyanyky.