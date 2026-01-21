Supercam S350 của Nga

Unmanned Systems Group cho biết Supercam, mẫu máy bay không người lái (UAV) trinh sát chủ lực của Lực lượng Vũ trang Nga, đã được trang bị công nghệ cho phép điều khiển từ xa “ở bất cứ đâu trên thế giới”.

Công nghệ này đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và được đánh giá có hiệu quả cao, bà Ekaterina Zgirovskaya, người phát ngôn của Unmanned Systems Group, nói với TASS bên lề triển lãm UMEX 2026 tại Abu Dhabi.

“Nhà phát triển và sản xuất dòng UAV Supercam, Unmanned Systems Group, đã phát triển và thử nghiệm thành công công nghệ điều khiển từ xa.” - bà Zgirovskaya nói.

Giải pháp này cho phép triển khai một trung tâm điều khiển UAV ở bất cứ đâu trên thế giới để nhận telemetry, ảnh, video và các dữ liệu khác theo thời gian thực thông qua kênh bảo mật, mã hóa.

Theo bà, sau một loạt thử nghiệm dã ngoại, các phi vụ chiến đấu thành công đã được thực hiện tại các khu vực chống khủng bố và chiến dịch quân sự đặc biệt, tức trong điều kiện thực tế của môi trường gây nhiễu phức tạp, nơi công nghệ đã chứng minh tính khả dụng và hiệu quả.

Bà cho biết thêm, tại khu vực tác chiến trực tiếp của UAV chỉ bố trí ăng-ten và modem dữ liệu, nhằm bảo đảm mức độ an toàn dữ liệu trong trường hợp bị tấn công hoặc bị chiếm giữ vị trí.

“Đồng thời, công nghệ bảo đảm độ trễ truyền dữ liệu tối thiểu giữa trung tâm điều khiển từ xa và máy bay, bảo đảm kiểm soát hoàn toàn và khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu”, người phát ngôn của Unmanned Systems Group nói.

Tiềm năng ứng dụng dân sự

Theo bà Zgirovskaya, phát triển mới cũng có tiềm năng lớn cho các ứng dụng dân sự, gồm giám sát các cơ sở kéo dài (đường ống dầu khí, đường dây điện), hoạt động tìm kiếm cứu nạn và giám sát môi trường.

“Công nghệ cho phép giảm đáng kể chi phí logistics và triển khai các trung tâm tình huống với оператор (nhân viên vận hành) ở bất cứ đâu trên thế giới”, bà nói.

Người phát ngôn cho biết Unmanned Systems Group “tiếp tục liên tục cải tiến” công nghệ, tập trung vào việc tăng độ tin cậy, tính tiện dụng và khả năng thích ứng với nhu cầu của cả các cơ quan thực thi pháp luật và các lĩnh vực dân sự.

UMEX 2026 trưng bày S350, S180 và X4

Triển lãm quốc tế về hệ thống không người lái UMEX 2026 diễn ra tại Abu Dhabi từ ngày 20 đến 22/1.

Tại sự kiện, Unmanned Systems Group trưng bày UAV Supercam S350, mẫu được cho là đã chứng minh hiệu quả trong cả mục đích dân sự và quân sự.

Bên cạnh đó, công ty cũng giới thiệu phát triển mới nhất là drone trinh sát tốc độ cao Supercam S180, cùng với Supercam X4, một mẫu quadcopter lưỡng dụng.