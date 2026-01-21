HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga tìm ra cách giải quyết cho vấn đề gây ám ảnh cả thế giới: Công nghệ đáng giá "ngàn vàng"

Minh Anh |

Phương pháp này có thể giúp ngăn ngừa thảm họa và cứu sống con người.

Năm 2025, các nhà địa chất Nga báo cáo sự gia tăng đáng kể trữ lượng kali – các mỏ mới đã làm tăng sản lượng thêm ba tỷ tấn. Kali không chỉ được sử dụng trong nông nghiệp mà còn trong các ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm và luyện kim, cũng như trong sản xuất thủy tinh và chất tẩy rửa. Tuy nhiên, việc khai thác nguyên liệu thô này luôn tiềm ẩn rủi ro: các mỏ dễ bị nước ngầm xâm nhập, có thể dẫn đến các tai nạn quy mô lớn và thảm họa môi trường.

Lịch sử đã ghi nhận nhiều ví dụ bi thảm: vụ ngập lụt mỏ Table Rock của Canada năm 1975, tai nạn tại mỏ Neustassfurt của Đức năm 1986, và thảm họa ở Berezniki năm 2006... Tất cả những sự cố này đều gây ra tổn thất lớn và hậu quả môi trường lâu dài. Vấn đề ngập lụt mỏ kali vẫn là một vấn đề toàn cầu, chứ không chỉ là mối quan tâm của từng công ty riêng lẻ.


Nga

mỏ kali

