Drone tấn công tự sát Ukraine mở rộng phạm vi mục tiêu tại Nga

Một kho nhiên liệu của Rosneft đang bốc cháy ở thị trấn Belgorod, cách biên giới Nga với Ukraine khoảng 40 km. (Ảnh: Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga)

Theo tổng hợp dữ liệu tấn công của tờ Kyiv Post , nếu trước đây các đòn tập kích chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Moskva, thì nay các thiết bị bay không người lái (drone) của Ukraine đã chuyển sang đánh vào lưới điện dân sự, hệ thống sưởi công cộng, căn cứ quân sự, kho đạn, cũng như các đơn vị Nga chuyên phóng drone và tên lửa vào nhà dân và cơ sở kinh doanh của Ukraine.

Nhịp độ tấn công cũng đang gia tăng. Trong tháng 1 và 2, các drone Ukraine đã thực hiện trên 240 cuộc tập kích vào các mục tiêu lớn trên lãnh thổ Nga hoặc tại các vùng lãnh thổ Ukraine đang do Nga kiểm soát, theo tuyên bố hôm 18/2 của Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine (USF).

Từ dầu khí sang hạ tầng dân sự

Trong năm 2025, các cơ sở năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu, giàn khoan ngoài khơi, trạm bơm dầu thô và kho chứa nhiên liệu là mục tiêu chính của các drone tầm xa Ukraine. Từ tháng 7 đến tháng 12, khoảng 4/5 số cuộc tấn công (trong tổng số 120–150 đợt không kích riêng lẻ) đã nhằm vào lĩnh vực này, theo phân tích các tài liệu và video công bố của USF.

Tần suất trung bình là ít nhất hai mục tiêu bị đánh trúng mỗi ngày, với tầm bắn phổ biến từ 500 đến 800 km tính từ các điểm phóng drone có khả năng nằm trong lãnh thổ Ukraine.

Một trong những cơ sở bị thiệt hại nặng nhất là nhà máy lọc dầu do tập đoàn Rosneft vận hành gần thành phố Ryazan (miền tây Nga), bị drone Ukraine đánh trúng ít nhất 7 lần trong năm 2025. Các vụ nổ nhằm vào tháp cracking – bộ phận khó sửa chữa – đã khiến công suất lọc dầu của Nga giảm khoảng 300.000 thùng/ngày trong nhiều tháng.

Các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu do Lukoil vận hành hồi tháng 8 và 9, cũng như một giàn xử lý dầu ngoài khơi ở Biển Caspi tháng 12, đã góp phần làm giảm 20–25% tổng công suất chế biến dầu quốc gia của Nga trong trung và dài hạn, theo Bloomberg cuối tháng 12.

Belgorod chìm trong bóng tối

Bước sang tháng 1/2026 – tháng thứ sáu liên tiếp của chiến dịch – các cuộc tấn công của USF vẫn duy trì nhịp độ 2–4 đợt mỗi ngày, song mục tiêu đã mở rộng rõ rệt.

Thành phố Belgorod ở miền tây Nga liên tục bị đánh trúng, đặc biệt là các cơ sở phát điện và hạ tầng sưởi ấm dân sự.

Theo ước tính chính thức của Nga, số vụ chạm trán với drone Ukraine xâm nhập không phận khu vực Belgorod đầu năm 2026 đã tăng gấp bốn lần so với năm 2025, với các đợt tấn công lên tới 100–150 UAV chỉ trong một đêm.

Các “bầy drone” Ukraine đã nhiều lần đánh vào nhà máy điện, trạm biến áp, đường dây truyền tải, nhà máy sưởi, kho nhiên liệu và cả các hệ thống phòng không bảo vệ chúng. Đến giữa tháng 2, tình trạng mất điện luân phiên, thậm chí mất điện toàn phần, diễn ra phổ biến tại Belgorod. Thống đốc Vyacheslav Gladkov ngày 8/2 cho biết khoảng 1/4 số tòa nhà dân cư trong thành phố có thể phải sơ tán do hạ tầng sưởi ấm hư hỏng nặng, không thể sửa chữa trước mùa xuân.

Các drone Ukraine tiếp tục đánh trúng hai trạm biến áp cung cấp điện cho thành phố trong đêm 18 rạng sáng 19/2, gây thêm một đợt mất điện diện rộng. Thiệt hại mới nhất khiến phần lớn khu vực Belgorod – có diện tích tương đương Bỉ hoặc Israel và dân số khoảng 1,5 triệu người – bị gián đoạn cung cấp điện.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu tối 8/2 tuyên bố Ukraine coi lưới điện Nga là “mục tiêu hợp pháp”, đồng thời chỉ trích Điện Kremlin vì các cuộc oanh kích bằng drone và tên lửa nhằm vào thành phố Ukraine.

Cuối năm 2025 và đầu 2026, Nga gia tăng tập kích vào thủ đô Kiev, gây mất điện và ngừng sưởi tại một số quận. Tuy nhiên, khác với Belgorod, công tác sửa chữa ở Kiev được tiến hành liên tục và chính quyền chưa ban hành lệnh sơ tán.

Nhắm vào phòng không và căn cứ quân sự

Ngoài hạ tầng năng lượng, các hệ thống quân sự và cơ sở sản xuất của Nga - trước đây ít xuất hiện trong danh sách mục tiêu - đang bị tấn công thường xuyên hơn trong năm 2026.

Theo nguồn tin từ Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), đơn vị đặc nhiệm tầm xa tinh nhuệ “Trung tâm Độc lập số 1” thuộc USF đã dẫn đầu các đợt tập kích vào hệ thống phòng không Nga.

Video do USF công bố và định vị tại bán đảo Crimea cho thấy các drone tiếp cận ban đêm và có khả năng đánh trúng các tổ hợp phòng không Pantsir-S1 gần Kerch và Hvardiiske, cũng như bệ phóng S-300VM (NATO gọi là SA-20 “Gargoyle”) gần Mariupol.

Các đòn đánh nhằm vô hiệu hóa phòng không khu vực này diễn ra giữa tháng 2 và có thể là bước chuẩn bị cho cuộc tập kích drone lớn nhất kể từ đầu xung đột: hơn 200 UAV đồng loạt tấn công căn cứ không quân Kacha và Belbek cùng một kho tên lửa đất đối đất gần làng Pasechnoe, tất cả đều ở Crimea.

Phân tích video và nguồn mở cho thấy có bằng chứng mạnh mẽ về việc drone đã đánh trúng và gây thiệt hại cho thiết bị Nga. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều xác định được drone thuộc USF hay do Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) phóng đi, vì hai lực lượng đôi khi thực hiện nhiệm vụ chồng lấn khu vực mục tiêu.

Chỉ huy USF, Thiếu tá Robert “Madyar” Brovdi cho biết, từ đầu tháng 2 lực lượng của ông đã mở chiến dịch nhắm trực tiếp vào các đơn vị vận hành và bệ phóng drone Nga. Trong một đợt tấn công kéo dài 24 giờ, 44 điểm phóng drone và mục tiêu liên quan đã bị đánh trúng, phá hủy hoặc làm hư hại 121 drone tầm xa của Nga.