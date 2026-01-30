Theo cơ quan này, trong quá trình trinh sát tại sân bay Kanatovo gần thành phố Kropyvnytskyi, một mô hình kích thước đầy đủ của máy bay F-16ADV đã được phát hiện.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết mô hình này được dùng để huấn luyện lực lượng kỹ thuật, công binh và thực hành các quy trình mặt đất.

Sau khi xác nhận mục tiêu, phía chỉ huy đã quyết định phá hủy. Đòn tấn công được thực hiện bởi kíp vận hành thuộc Trung tâm Thử nghiệm Rubicon về Công nghệ Không người lái Tiên tiến của Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc drone tấn công đã tiếp cận mục tiêu từ khoảng cách xa — khoảng 180 km tính từ tuyến tiếp xúc. Hình ảnh từ camera của drone ghi lại mô hình máy bay đỗ trong khu vực bãi đỗ của sân bay, sau đó là một cú đánh trúng mục tiêu.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh trúng 2 trực thăng Ukraine trong khu vực “chiến dịch quân sự đặc biệt”, gồm Mi-24 và Mi-8. Các mục tiêu được cho là nằm trên một bãi đáp trực thăng, cách sân bay Kanatovo 46 km về phía tây.



