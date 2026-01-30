Chuyên gia công nghệ: "Hãy nghe tôi, chạy ra cửa hàng và chỉ mua những mẫu điện thoại kiểu này"

Bất kể điều gì đang diễn ra với cuộc cách mạng AI, hệ quả nhãn tiền là tình trạng thiếu hụt phần cứng trên diện rộng, giá cả leo thang và thời gian giao hàng bị trì hoãn.

Chúng ta đang chứng kiến câu chuyện "dở khóc dở cười" khi giá RAM tăng gấp ba lần. Và bạn, người tiêu dùng phổ thông, không phải là nạn nhân duy nhất.

Ngay cả các ông lớn sản xuất cũng đang "đói" linh kiện. Hãy nghe tin này: Samsung Semiconductor được cho là đã từ chối một đơn đặt hàng RAM cụ thể từ chính "người anh em" Samsung Electronics cho lô smartphone tiếp theo.

Đúng vậy, ngay cả Samsung cũng không thể tự cung cấp đủ RAM cho chính mình vì họ đang cố gắng tối đa hóa lợi nhuận bằng cách bán nó cho các đối tác khác.

Năm 2026: Chi nhiều hơn, nhận ít hơn

Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta bắt đầu nghe tin đồn về việc smartphone sẽ bị cắt giảm RAM chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Các dòng máy tầm trung được cho là sẽ chịu thiệt thòi nhất, nhưng ngay cả các dòng flagship cũng không nằm ngoài cơn bão "RAMpocalypse".

Có hai kịch bản khả thi sẽ xảy ra. Hoặc các mẫu Galaxy S tiếp theo sẽ có ít RAM hơn, hoặc chúng sẽ phải tăng giá để duy trì cấu hình 12/16 GB như cũ.

Hiện tại, tin đồn cho rằng Samsung sẽ bán dòng Galaxy S26 với mức giá cao hơn, đồng thời giữ nguyên giá Galaxy S25 (ít nhất là bản Ultra), để biến mức giá cũ này trông có vẻ như một món hời "giảm giá" trong bối cảnh 2026. Điều này đã từng xảy ra với cả dòng Galaxy S Ultra và Tab S Ultra.

Và tất nhiên, không chỉ riêng Samsung. Apple, Google, Oppo, Xiaomi, Sony, tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng. Đó là lý do tại sao chúng ta nên quay lại với câu châm ngôn cũ:

"Mua flagship đời cũ" chưa bao giờ đúng đắn đến thế

“Tôi đã nói điều này suốt nhiều năm qua — mỗi khi mẫu mới ra mắt, hãy chạy ngay ra cửa hàng và mua mẫu của năm ngoái”, cây bút Preslav Kateliev của Phone Arena nêu quan điểm.

Thực tế, vì quá lười đổi SIM và chuyển dữ liệu đăng nhập sang thiết bị khác, anh đã dành phần lớn năm 2025 để sử dụng chiếc Galaxy S24 Ultra - một món đồ công nghệ "cổ lỗ sĩ" từ năm 2024 – dẫu cho bản thân là tay review điện thoại sành điệu.

Ở một khía cạnh khác, tốc độ cải tiến phần cứng đã chậm lại đáng kể. Camera 12 tháng tuổi của bạn có thể "kém hơn" 5%, hay bộ vi xử lý một năm tuổi có điểm số thấp hơn 7% trên Geekbench. Nhưng ai quan tâm chứ?

Những chiếc điện thoại này được sinh ra để trở thành những con quái vật hiệu năng hàng đầu, tinh túy nhất. Điều đó không thay đổi chỉ vì 365 ngày đã trôi qua kể từ khi chúng lên kệ.

Cây bút công nghệ: "Tôi phát ngán với những chiếc Android đắt tiền mà vẫn giật, lag rồi - Bảo sao thua iPhone" Dù giá bán ngang ngửa iPhone 17 Pro Max nhưng độ trễ camera và cảm giác khựng khựng khiến mẫu điện thoại Android mang lại cảm giác rẻ tiền, kém cỏi hơn.

Và với những hạn chế về phần cứng hiện tại, quyết định này không chỉ giúp bạn tiết kiệm ngân sách. Bạn thực sự có thể nhận được phần cứng tốt hơn so với số tiền bỏ ra.

Một số báo cáo cho rằng các nhà sản xuất đang tuyệt vọng tìm cách kiểm soát lạm phát giá — và "kiểm soát" ở đây nghĩa là mức tăng tối đa 10%. Tuy nhiên, với chi phí linh kiện và chuỗi cung ứng hiện tại, việc giữ lạm phát ở mức "thấp" đó có thể đồng nghĩa với việc họ buộc phải sử dụng phần cứng chất lượng thấp hơn.

Hiệu quả của AI đang giảm dần

Bước tiếp theo của AI trên smartphone được cho là các tính năng "Agentic AI" (AI tác vụ). Các "Agent" (tác nhân) này có nghĩa là bạn ra lệnh cho điện thoại những gì bạn muốn, và nó sẽ tự động tính toán và thực hiện một chuỗi nhiệm vụ phức tạp.

Ví dụ: "Xem khi nào tôi cần bay đến New York và đặt vé cho tôi".

Bộ phận marketing sẽ tô vẽ nó như một phép màu tương lai. Nhưng với bất kỳ ai từng có kinh nghiệm với các công cụ AI — điều này nghe giống như một cơn ác mộng "ảo giác AI" đang chực chờ xảy ra.

Vấn đề chính là một con chip Snapdragon 8 Gen 3 hay Apple A18 hoàn toàn thừa sức chạy các quy trình này. Rốt cuộc, chúng vẫn là những con chip điện thoại "quái vật", được tối ưu hóa cực đại và sẵn sàng cho AI.

Và kể cả khi có một tính năng AI quá mới mẻ đến mức cần chỉ độc quyền cho các mẫu điện thoại mới nhất, chúng ta cũng chẳng cần dùng nó quá vội cho đến khi các lỗi được xử lý và mọi thứ được hoàn thiện chỉn chu.

Cam kết cập nhật phần mềm 7 năm

Một chiếc Galaxy hay Pixel từ năm 2024 sẽ được cập nhật cho đến tận năm 2031. Thật điên rồ — nếu mua hôm nay, bạn vẫn yên tâm dùng trong 5 năm nữa. Không chỉ là bản vá bảo mật, mà là các bản cập nhật Android đầy đủ.

Cảm giác FOMO (sợ bị bỏ lỡ) của những năm trước không còn quá mạnh mẽ trong thế giới ngày nay. Phần cứng đã đạt đến ngưỡng bão hòa và đủ mạnh để phục vụ bạn trong nhiều năm.

Vì vậy, lời khuyên là hãy mua cho mình những mẫu flagship đời cũ.