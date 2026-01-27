Hình ảnh mô phỏng khái niệm về máy bay không người lái tấn công một chiều HAMMER trong môi trường chiến thuật. Ảnh: EDC

Công ty Edinburgh Drone Company (EDC) có trụ sở tại Anh cho biết đang tăng cường “hỏa lực” chiến trường với mẫu drone tấn công một chiều mới nhất mang tên HAMMER.

Được phát triển cùng Aero Solutions, drone này mang đầu đạn 2,5 kg, nhưng tải trọng có thể nâng lên ít nhất 3,5 kg.

HAMMER có hai tùy chọn tầm hoạt động: bản tiêu chuẩn 22 km hoặc tối đa 50 km khi lắp bộ kit mở rộng tầm bay, cho phép người vận hành tấn công từ khoảng cách an toàn hơn.

Drone được phóng bằng bệ phóng catapult, và các pin bổ sung có thể kéo dài thời gian bay để tăng tầm với và tính linh hoạt.

Máy bay không người lái tấn công một chiều HAMMER được hiển thị khi đang gắn trên hệ thống bệ phóng chuyên dụng. Ảnh: EDC

HAMMER hỗ trợ các hộp cassette có thể tái sử dụng và nạp lại, cùng các đầu đạn tương tự loại sử dụng trong lựu đạn chống tăng phóng bằng rocket (RPG), giúp người vận hành có nhiều lựa chọn tấn công.

Để bảo đảm an toàn vận hành, hệ thống tích hợp cơ chế phóng sẵn, tính năng kích hoạt vũ khí an toàn, và hệ thống chấm dứt chuyến bay nhằm giảm rủi ro trong quá trình thao tác và triển khai.

HAMMER thử nghiệm thực địa

HAMMER được giới thiệu tại cơ sở Haddington của EDC, nơi các đối tác và bên liên quan có cái nhìn đầu tiên và thảo luận về lộ trình sản xuất của drone.

Trong các thử nghiệm bắn đạn thật gần đây, đầu đạn của HAMMER được cho là đã xuyên qua 600 mm thép bọc giáp, cho thấy “sức công phá” trên chiến trường.

EDC cho biết nền tảng này được thiết kế để sản xuất đơn giản, chi phí thấp và dễ mở rộng quy mô, nhằm có thể chế tạo nhanh mà không phát sinh các yếu tố phức tạp không cần thiết.

Cận cảnh máy bay không người lái tấn công một chiều HAMMER. Ảnh: EDC

“Chúng tôi chủ ý thiết kế HAMMER đơn giản và hiệu quả về chi phí, thấp hơn tới 100.000 bảng Anh (125.000 USD) so với các sản phẩm chào bán tương tự từ các start-up châu Âu, trong khi vẫn sẵn sàng cho nhiệm vụ,” Giám đốc điều hành AeroSolutions ông Stewart Clifford nói.

“Với hơn 8 năm kinh nghiệm phát triển và sản xuất, chúng tôi tin đây là một thời điểm mang tính dấu mốc đối với nền tảng sản xuất quốc phòng của Scotland và đối với năng lực của Anh trong việc tạo ra khả năng tự chủ với tốc độ nhanh,” ông Stewart Clifford cho biết thêm.