Khi lực lượng cảnh sát đột kích “ổ nhóm” ma túy trong chung cư mini, Đỗ Hoài Nam đã ném một khẩu súng quân dụng cùng hộp tiếp đạn từ cửa sổ phòng ngủ xuống lô gia tầng dưới nhằm phi tang.

Ngày 22/6, thông tin từ Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị truy tố nhiều đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng xảy ra tại phường Ngọc Hà, Hà Nội.

Theo đó, các bị can liên quan gồm: Phạm Lệ Hương (SN 1993) trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; có 1 tiền án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Vũ Huyền Anh (SN 1988), trú tại Phòng 507 Tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội, có 1 tiền án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Trần Thái Dương (SN 1991) trú tại phường Giảng Võ, có 1 tiền sự Mua bán trái phép chất ma túy;

Đỗ Hoài Nam (SN 1988) trú tại phường Ô Chợ Dừa, có 2 tiền án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Thế Xuân (SN 1993) trú tại phố Hàng Thùng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội có 1 tiền án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan vụ án.

Trước đó, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 24/10/2025, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội phối hợp Công an phường Ngọc Hà kiểm tra hành chính căn hộ tại ngách 24/55 Hoàng Hoa Thám. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Huyền Anh và Đỗ Hoài Nam cùng nhiều đối tượng khác có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cảnh sát thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp được cất giấu tại phòng ngủ và khu vực nhà vệ sinh. Tang vật gồm Ketamine, Methamphetamine, thuốc lắc MDMA, các gói “nước vui”, dụng cụ sử dụng ma túy, cân điện tử và hàng chục túi nilon phục vụ việc chia nhỏ ma túy để bán lẻ.

Đáng chú ý, khi phát hiện công an kiểm tra, Đỗ Hoài Nam đã ném một khẩu súng quân dụng cùng hộp tiếp đạn từ cửa sổ phòng ngủ xuống lô gia tầng dưới nhằm phi tang. Tuy nhiên, toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng thu giữ kịp thời.

Kết quả giám định xác định số tang vật thu giữ gồm hơn 32,8 gam Methamphetamine, hơn 12,1 gam Ketamine và hơn 100 gam hỗn hợp chứa MDMA, Ketamine, với tổng khối lượng ma túy các loại trên 145 gam.

Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi mãn hạn tù vào giữa năm 2025, Vũ Huyền Anh và Đỗ Hoài Nam nảy sinh quan hệ tình cảm, thuê căn hộ chung cư mini tại phố Hoàng Hoa Thám để sinh sống như vợ chồng. Do không có nghề nghiệp ổn định, cả hai bàn bạc mua ma túy về chia nhỏ bán lẻ kiếm lời, đồng thời tổ chức sử dụng cho bản thân và bạn bè.

Ngày 23/10/2025, các đối tượng đã thực hiện nhiều giao dịch bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn Hà Nội thông qua hình thức liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội và thuê shipper công nghệ giao hàng. Trần Thái Dương được xác định là người nhiều lần nhận ma túy từ Huyền Anh và Nam để mang đi giao cho khách.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ Nguyễn Thế Xuân và Phạm Lệ Hương đã cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Trong đó, Xuân chuẩn bị ma túy và dụng cụ sử dụng, còn Hương thuê phòng để cả hai cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều đối tượng trong vụ án đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy. Đáng chú ý, Vũ Huyền Anh từng bị Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Đỗ Hoài Nam từng nhiều lần bị xử lý hình sự về các tội danh liên quan đến ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Vũ Huyền Anh và Đỗ Hoài Nam phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng Đỗ Hoài Nam còn bị đề nghị truy tố thêm về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối với Trần Thái Dương, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã nhiều lần tham gia giao ma túy cho khách nên đủ căn cứ xử lý về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nguyễn Thế Xuân và Phạm Lệ Hương bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.