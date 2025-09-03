Tháng 11/2018, cảnh sát thành phố Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc, đã phá thành công một vụ án lừa đảo đa cấp trực tuyến quy mô lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 47 triệu NDT (hơn 173 tỷ đồng) tiền mặt được chất đống trên giường. Để kiểm đếm số tiền khổng lồ này, cảnh sát địa phương đã phải huy động 7 máy đếm tiền, làm việc liên tục trong 6 giờ đồng hồ.

Theo thông tin từ Cục Công an Bách Sắc, vụ án được phát hiện từ tháng 3/2018 khi Đội điều tra kinh tế địa phương phát hiện một công ty tại Quảng Tây hoạt động bất thường. Công ty trên là Công ty TNHH Kế hoạch Tiếp thị Long Dĩnh Quảng Tây, có dấu hiệu tổ chức, cầm đầu hoạt động đa cấp trái phép.

Ảnh: Baijiahao

Doanh nghiệp này núp dưới chiêu bài “cung cấp dịch vụ tiêu dùng, mua sắm theo nhóm trên Internet”, đưa ra mức lợi nhuận cao để thu hút người dân nộp phí, gia nhập hệ thống. Thực chất, đây là mô hình tổ chức và điều hành đa cấp bất hợp pháp theo kiểu kim tự tháp.

Quá trình điều tra cho thấy, đường dây này do đối tượng họ Hoàng – người đại diện pháp lý của Công ty Long Dĩnh - cùng một số đối tượng khác điều hành. Mạng lưới hoạt động của chúng trải rộng trên hơn 20 tỉnh, thành phố và khu tự trị, trong đó có Quảng Tây, Vân Nam, Hồ Nam và Hồ Bắc, với số tiền bất chính thu được vượt quá 800 triệu NDT (hơn 2.900 tỷ đồng).

Sau hơn một tháng thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng đã xác định rõ cơ cấu tổ chức và phương thức vận hành của mạng lưới này.

Ảnh: Baijiahao

Chiều 19/11/2018, vào khoảng 15h, cảnh sát Bách Sắc phối hợp cùng cảnh sát Nam Ninh và Sùng Tả triển khai chiến dịch đồng loạt tại nhiều địa điểm ở quận Tây Hương Đường (Nam Ninh), huyện Phủ Tuy (Sùng Tả) và một số nơi khác. Chiến dịch đã bắt giữ nhiều nghi phạm, triệt phá 2 ổ đa cấp mang tên “Long Dĩnh Thiên Hạ” liên quan đến vụ án, phong tỏa 298 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng), đồng thời thu giữ hơn 47 triệu NDT tiền mặt, nhiều bất động sản, phương tiện và tang vật khác liên quan đến vụ án.

Ngày 22/2/2021, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân quận Hữu Giang, thành phố Bách Sắc. Kẻ cầm đầu họ Hoàng và 43 người khác đã ra hầu tòa với cáo buộc tổ chức, chỉ đạo hoạt động đa cấp và che giấu, che giấu tài sản phạm tội.

Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc, tội tổ chức và cầm đầu hoạt động bán hàng đa cấp bị xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, hành vi núp bóng quảng bá sản phẩm, yêu cầu người tham gia nộp phí hoặc mua hàng để trở thành thành viên, sau đó phát triển thêm tuyến dưới nhằm hưởng lợi, được coi là mô hình kim tự tháp trái pháp luật. Hành vi này không chỉ lừa đảo tiền bạc, tài sản của người dân mà còn gây rối loạn trật tự kinh tế và xã hội.

Ảnh: Baijiahao

Theo Luật Trung Quốc, khung hình phạt dành cho tội phạm tổ chức, cầm đầu mô hình đa cấp có thể lên tới 5 năm tù giam hoặc giam giữ hình sự kèm phạt tiền. Trong các trường hợp nghiêm trọng, mức án từ 5 năm trở lên kèm phạt tiền được áp dụng.

Dù kết quả phiên toà xét xử không được công bố, song với số tiền bất chính đặc biệt lớn trong vụ án trên, luật sư Trung Quốc cho biết nhiều khả năng các đối tượng cầm đầu sẽ phải đối mặt với án phạt trên 10 năm tù giam.

Ánh Lê (Theo Baijiahao)